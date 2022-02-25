https://tr.sputniknews.com/20220225/mit-ve-emniyetten-isidin-turkiyedeki-finans-ve-lojistik-sebekesine-operasyon-1054243595.html

MİT ve emniyetten IŞİD'in Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesine operasyon

MİT ve emniyetten IŞİD'in Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesine operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin IŞİD'in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda, yabancı uyruklu 3... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T16:48+0300

2022-02-25T16:48+0300

2022-02-25T16:49+0300

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT ve emniyet, IŞİD'in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik yürüttüğü çalışmayla örgütün faaliyetlerini ortaya çıkardı.MİT'in istihbaratıyla, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmud Jabran, Lübnan uyruklu Muhammed Mehdi Aldine ve Suriye uyruklu Refik kod adlı Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.Yakalanan örgüt mensupları emniyetteki ifadelerinde, Suriye'deki IŞİD mensuplarının yakınlarına başta mali olmak üzere her türlü yardımın yapıldığını, yardımların Türkiye'de faaliyet gösteren şebeke üyelerince organize edildiğini ve bunun gizlilikle yürütüldüğünü anlattı.Ayrıca örgüt üyeleri, IŞİD'e katılmak isteyenlerin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçişlerini organize eden 'Hicret Ofisi'nin Türkiye'deki yapılanmasının nasıl çalıştığına yönelik itirafta bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220224/sanliurfa-merkezli-isid-operasyonu-29-gozalti-1054194093.html

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işid, mit, emniyet, operasyon, terör, islam