https://tr.sputniknews.com/20220225/mit-ve-emniyetten-isidin-turkiyedeki-finans-ve-lojistik-sebekesine-operasyon-1054243595.html
MİT ve emniyetten IŞİD'in Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesine operasyon
MİT ve emniyetten IŞİD'in Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesine operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin IŞİD'in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda, yabancı uyruklu 3... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T16:48+0300
2022-02-25T16:48+0300
2022-02-25T16:49+0300
işid
türkiye
mit
emniyet
operasyon
terör
islam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054243942_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f1b9f35e8313402f530aa29c050edbaa.jpg
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT ve emniyet, IŞİD'in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik yürüttüğü çalışmayla örgütün faaliyetlerini ortaya çıkardı.MİT'in istihbaratıyla, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmud Jabran, Lübnan uyruklu Muhammed Mehdi Aldine ve Suriye uyruklu Refik kod adlı Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.Yakalanan örgüt mensupları emniyetteki ifadelerinde, Suriye'deki IŞİD mensuplarının yakınlarına başta mali olmak üzere her türlü yardımın yapıldığını, yardımların Türkiye'de faaliyet gösteren şebeke üyelerince organize edildiğini ve bunun gizlilikle yürütüldüğünü anlattı.Ayrıca örgüt üyeleri, IŞİD'e katılmak isteyenlerin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçişlerini organize eden 'Hicret Ofisi'nin Türkiye'deki yapılanmasının nasıl çalıştığına yönelik itirafta bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220224/sanliurfa-merkezli-isid-operasyonu-29-gozalti-1054194093.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054243942_75:0:723:486_1920x0_80_0_0_65534823447d7972838e3c92292e7127.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
işid, mit, emniyet, operasyon, terör, islam
MİT ve emniyetten IŞİD'in Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesine operasyon
16:48 25.02.2022 (güncellendi: 16:49 25.02.2022) Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin IŞİD'in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda, yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT ve emniyet, IŞİD'in Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik yürüttüğü çalışmayla örgütün faaliyetlerini ortaya çıkardı.
MİT'in istihbaratıyla, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmud Jabran, Lübnan uyruklu Muhammed Mehdi Aldine ve Suriye uyruklu Refik kod adlı Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Yakalanan örgüt mensupları emniyetteki ifadelerinde, Suriye'deki IŞİD mensuplarının yakınlarına başta mali olmak üzere her türlü yardımın yapıldığını, yardımların Türkiye'de faaliyet gösteren şebeke üyelerince organize edildiğini ve bunun gizlilikle yürütüldüğünü anlattı.
Ayrıca örgüt üyeleri, IŞİD'e katılmak isteyenlerin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçişlerini organize eden 'Hicret Ofisi'nin Türkiye'deki yapılanmasının nasıl çalıştığına yönelik itirafta bulundu.