https://tr.sputniknews.com/20220225/motokurye-ile-kadin-surucu-kavga-etti-arabama-vuruyorlar-ya-polis-1054253241.html

Motokurye ile kadın sürücü kavga etti

Motokurye ile kadın sürücü kavga etti

Antalya'da kendisine yol vermediği için yanına gittiği kadın sürücü tarafından saldırıya uğrayan motokurye, karşılık vermeye başlayınca tartışma kavgaya... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T23:15+0300

2022-02-25T23:15+0300

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türkiye

kurye

motokurye

kadın

sürücü

kavga

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Antalya'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olay Ahimesut Bulvar'ı üzerinde yaşandı. Yolda motosikleti ile ilerleyen motokurye, önde giden otomobilin sürücüsü ile yol vermeme meselesi yüzünden tartıştı. Kırmızı ışıkta duran ve aracından inen kadın sürücü ile yanına gelen erkek motokuryenin tartışması kavgaya döndü.Tekme ve yumruklarla kavga ettilerKadın sürücü, "Hava yağışlı, 1 saattir yol istiyorum, sen yol vermiyorsun" diyerek tepki gösteren kuryeye eliyle vurdu. Kuryenin de karşılık vermesi üzerine iki taraf tekme ve yumruklarla birbirine girdi.Kurye ve sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi.Birbirlerinden şikayetçi oldularÖte yandan kavga cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde iki tarafın tartışması ve birbirlerine vurması yer aldı. Motokurye ve kadın sürücü birbirlerinden şikayetçi olurken, soruşturma başlatıldı.

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kurye, motokurye, kadın, sürücü, kavga