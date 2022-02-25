https://tr.sputniknews.com/20220225/motokurye-ile-kadin-surucu-kavga-etti-arabama-vuruyorlar-ya-polis-1054253241.html
Motokurye ile kadın sürücü kavga etti
Motokurye ile kadın sürücü kavga etti
Antalya'da kendisine yol vermediği için yanına gittiği kadın sürücü tarafından saldırıya uğrayan motokurye, karşılık vermeye başlayınca tartışma kavgaya... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T23:15+0300
2022-02-25T23:15+0300
2022-02-25T23:19+0300
türkiye
kurye
motokurye
kadın
sürücü
kavga
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Antalya'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olay Ahimesut Bulvar'ı üzerinde yaşandı. Yolda motosikleti ile ilerleyen motokurye, önde giden otomobilin sürücüsü ile yol vermeme meselesi yüzünden tartıştı. Kırmızı ışıkta duran ve aracından inen kadın sürücü ile yanına gelen erkek motokuryenin tartışması kavgaya döndü.Tekme ve yumruklarla kavga ettilerKadın sürücü, "Hava yağışlı, 1 saattir yol istiyorum, sen yol vermiyorsun" diyerek tepki gösteren kuryeye eliyle vurdu. Kuryenin de karşılık vermesi üzerine iki taraf tekme ve yumruklarla birbirine girdi.Kurye ve sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi.Birbirlerinden şikayetçi oldularÖte yandan kavga cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde iki tarafın tartışması ve birbirlerine vurması yer aldı. Motokurye ve kadın sürücü birbirlerinden şikayetçi olurken, soruşturma başlatıldı.
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kurye, motokurye, kadın, sürücü, kavga
Motokurye ile kadın sürücü kavga etti
23:15 25.02.2022 (güncellendi: 23:19 25.02.2022) Abone ol
Antalya'da kendisine yol vermediği için yanına gittiği kadın sürücü tarafından saldırıya uğrayan motokurye, karşılık vermeye başlayınca tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar olay yerinde bulunan başka bir sürücü tarafından kayda alındı.
Antalya'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olay Ahimesut Bulvar'ı üzerinde yaşandı. Yolda motosikleti ile ilerleyen motokurye, önde giden otomobilin sürücüsü ile yol vermeme meselesi yüzünden tartıştı. Kırmızı ışıkta duran ve aracından inen kadın sürücü ile yanına gelen erkek motokuryenin tartışması kavgaya döndü.
Tekme ve yumruklarla kavga ettiler
Kadın sürücü, "Hava yağışlı, 1 saattir yol istiyorum, sen yol vermiyorsun" diyerek tepki gösteren kuryeye eliyle vurdu. Kuryenin de karşılık vermesi üzerine iki taraf tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
Kurye ve sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi.
Birbirlerinden şikayetçi oldular
Öte yandan kavga cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde iki tarafın tartışması ve birbirlerine vurması yer aldı. Motokurye ve kadın sürücü birbirlerinden şikayetçi olurken, soruşturma başlatıldı.