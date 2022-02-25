https://tr.sputniknews.com/20220225/msb-suriyeden-turkiyeye-girmeye-calisan-2si-daes-uyesi-7-kisi-yakalandi-1054247055.html

MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ üyesi toplam 7 kişi yakalandı

MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ üyesi toplam 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T18:10+0300

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türkiye

suriye

sınır

milli savunma bakanlığı (msb)

deaş

terör

sosyal medya

yakalama

mülteci

kaçak göçmen

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Güvenlik güçlerinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı, bu kişilerden ikisinin ise DEAŞ üyesi olduğunun belirlendiği kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü de vurgulandı.

https://tr.sputniknews.com/20220210/birlesmis-milletler-suriye-ve-irakta-6-bin-ila-10-bin-isidli-var-1053684701.html

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suriye, sınır, milli savunma bakanlığı (msb), deaş, terör, sosyal medya, yakalama, mülteci, kaçak göçmen