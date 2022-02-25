https://tr.sputniknews.com/20220225/op-dr-dilek-erkekler-saglik-icin-kadinlar-ise-dis-gorunus-icin-burun-estetigi-yaptiriyor-1054228574.html

Op. Dr. Dilek: Erkekler sağlık için, kadınlar ise dış görünüş için burun estetiği yaptırıyor

Op. Dr. Dilek: Erkekler sağlık için, kadınlar ise dış görünüş için burun estetiği yaptırıyor

Burun estetiğinin tercih edilme nedenlerini değerlendiren Op. Dr. Dilek, bu operasyonları kadınların daha çok estetik kaygısıyla, erkeklerin ise daha çok... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T12:16+0300

2022-02-25T12:16+0300

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estetik

yaşam

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kadın

erkek

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Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, burun estetiğinin tercih edilme sebeplerini anlatı. Op. Dr. Dilek, “Kadınlarda biraz daha estetik kaygılı oluyor. Yani burunda nefesle ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa bile bu işlemler tercih edilebiliyor. Ama erkeklerde bu tercih biraz daha sağlık sorunlarıyla ilgili. Mesela içeride bir kıkırdak eğriliği, kemik eğriliği vardır, burun etlerinde bir büyüme vardır ve bunlar yıllar boyu sıkıntı oluşturmuştur. Herhangi bir kemerli vs. sorunlar olması durumunda estetik operasyonlar ile birlikte yapılmasını istiyorlar. Genelde erkekleri solunum problemleri bize getiriyor” ifadelerini kullandı.‘Burun estetiği yaptırmak isteyenler iyi düşünmeli’Estetik operasyon yaptırmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Dilek, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220202/yag-aldirma-operasyonu-sonrasi-hayatini-kaybetti-1053381174.html

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estetik, burun, kadın, erkek