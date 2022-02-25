https://tr.sputniknews.com/20220225/op-dr-dilek-erkekler-saglik-icin-kadinlar-ise-dis-gorunus-icin-burun-estetigi-yaptiriyor-1054228574.html
Op. Dr. Dilek: Erkekler sağlık için, kadınlar ise dış görünüş için burun estetiği yaptırıyor
Op. Dr. Dilek: Erkekler sağlık için, kadınlar ise dış görünüş için burun estetiği yaptırıyor
Burun estetiğinin tercih edilme nedenlerini değerlendiren Op. Dr. Dilek, bu operasyonları kadınların daha çok estetik kaygısıyla, erkeklerin ise daha çok... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T12:16+0300
2022-02-25T12:16+0300
2022-02-25T12:19+0300
estetik
yaşam
burun
kadın
erkek
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Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, burun estetiğinin tercih edilme sebeplerini anlatı. Op. Dr. Dilek, “Kadınlarda biraz daha estetik kaygılı oluyor. Yani burunda nefesle ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa bile bu işlemler tercih edilebiliyor. Ama erkeklerde bu tercih biraz daha sağlık sorunlarıyla ilgili. Mesela içeride bir kıkırdak eğriliği, kemik eğriliği vardır, burun etlerinde bir büyüme vardır ve bunlar yıllar boyu sıkıntı oluşturmuştur. Herhangi bir kemerli vs. sorunlar olması durumunda estetik operasyonlar ile birlikte yapılmasını istiyorlar. Genelde erkekleri solunum problemleri bize getiriyor” ifadelerini kullandı.‘Burun estetiği yaptırmak isteyenler iyi düşünmeli’Estetik operasyon yaptırmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Dilek, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220202/yag-aldirma-operasyonu-sonrasi-hayatini-kaybetti-1053381174.html
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estetik, burun, kadın, erkek
Op. Dr. Dilek: Erkekler sağlık için, kadınlar ise dış görünüş için burun estetiği yaptırıyor
12:16 25.02.2022 (güncellendi: 12:19 25.02.2022) Abone ol
Burun estetiğinin tercih edilme nedenlerini değerlendiren Op. Dr. Dilek, bu operasyonları kadınların daha çok estetik kaygısıyla, erkeklerin ise daha çok sağlık sorunlarıyla ilgili olarak tercih ettiğini belirtti. Dilek, burun estetiği yaptırmak isteyenlere de tavsiyelerde bulundu.
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, burun estetiğinin tercih edilme sebeplerini anlatı.
Op. Dr. Dilek, “Kadınlarda biraz daha estetik kaygılı oluyor. Yani burunda nefesle ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa bile bu işlemler tercih edilebiliyor. Ama erkeklerde bu tercih biraz daha sağlık sorunlarıyla ilgili. Mesela içeride bir kıkırdak eğriliği, kemik eğriliği vardır, burun etlerinde bir büyüme vardır ve bunlar yıllar boyu sıkıntı oluşturmuştur. Herhangi bir kemerli vs. sorunlar olması durumunda estetik operasyonlar ile birlikte yapılmasını istiyorlar. Genelde erkekleri solunum problemleri bize getiriyor” ifadelerini kullandı.
‘Burun estetiği yaptırmak isteyenler iyi düşünmeli’
Estetik operasyon yaptırmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Dilek, şunları söyledi:
“Burun estetiğine karar vermeden önce iyi düşünülmesi gerekiyor. Yani böyle bir değişime hazırlar mı? Yüzün tam ortası çünkü, çok önemli bir değişim ve bunu her defasında vurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü değişecek olan kısım bütün yüz hatlarını da değiştiriyor. Yüz değişmiyor ama genel itibariyle baktığınızda o ortadaki değişim bütün yüzde anlamlı değişiklikler meydana getiriyor. Buna karar vermeden önce kesinlikle bu değişime hazır olup olmadıklarını tartmaları gerekiyor. Dışarıdan herhangi bir destek olmadan kişinin kendisi buna karar vermeli."