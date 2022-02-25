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Oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti
Oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti
Türk sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Ayten Erman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 25.02.2022, Sputnik Türkiye
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Usta oyuncu Ayten Erman, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Ayten Erman kimdir?86 yaşında hayata gözlerini yuman Ayten Erman, 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de Erman Ailesi'nin ilk kızı olarak Osmanlı zamanında karargah olarak kullanılan bir köşkte doğmuştur. Oyuncu Ayşen Gruda ve oyuncu Ayben Erman'ın ablasıdır. Babası kara tren makinistiydi.Ayten Erman, Cennet Mahallesi dizisinde Kısmet Ana karakterini canlandırmıştı.Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.
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ayşen gruda, türk sineması

Oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti

00:33 25.02.2022
© DHAAyten Erman
Ayten Erman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© DHA
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Türk sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Ayten Erman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ayten Erman, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ayten Erman kimdir?

86 yaşında hayata gözlerini yuman Ayten Erman, 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de Erman Ailesi'nin ilk kızı olarak Osmanlı zamanında karargah olarak kullanılan bir köşkte doğmuştur. Oyuncu Ayşen Gruda ve oyuncu Ayben Erman'ın ablasıdır. Babası kara tren makinistiydi.
Ayten Erman, Cennet Mahallesi dizisinde Kısmet Ana karakterini canlandırmıştı.Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.
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