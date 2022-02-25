https://tr.sputniknews.com/20220225/parlamenter-sistem-metninin-detaylari-ortaya-cikti-1054230365.html

Parlamenter sistem metninin detayları ortaya çıktı

Parlamenter sistem metninin detayları ortaya çıktı

Pazartesi günü 6 parti, parlamenter sisteme dönüş çalışmasını kamuoyu ile paylaşacak. Ekim ayından bu yana hazırlığı devam eden metin 3 bölümden oluşuyor. İlk... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T12:53+0300

2022-02-25T12:53+0300

2022-02-25T12:53+0300

politika

güçlendirilmiş parlamenter sistem

cumhuriyet halk partisi (chp)

demokrat parti (dp)

deva partisi

gelecek partisi

saadet partisi

iyi parti

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanlarının 28 Şubat'taki toplantısı, yaklaşık 700 davetlinin katılımıyla Ankara'daki Bilkent Otel'de düzenlenecek.6 partinin genel başkanı 12 Şubat'ta Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemekte, 6 partinin hazırlıklarını tamamladığı 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmasının son şekli görüşüldü. Sonrasında ortak bildirinin de yayımlandığı toplantıda, parti genel başkanları kendilerine sunulan 24 sayfalık taslağı, 28 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna açıklama kararı aldı. 28 Şubat’ın hazırlıkları için, metni kaleme alan genel başkan yardımcıları görevlendirildi.Metni parti kurmayları okuyacakHazırlık komitesinin çalışmaları sonucunda toplantının Ankara'daki Bilkent Otel'de 13.30'da yapılmasına karar verildi. Toplantıda genel başkanların oturma düzeninin, partilerinin alfabetik sırasına göre yapılması kararlaştırılırken, parti genel başkanlarının imzalayacağı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metninin kurmaylar tarafından okunması üzerinde anlaşıldı.Genel başkanların birer konuşma da yapacağı toplantıya, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de davet edildi. 700'e yakın davetlinin bulunacağı toplantıda, kitapçık haline getirilen metin katılımcılara da dağıtılacak.Metin 24 sayfaPartilerin üzerinde anlaştığı parlamenter sistem taslağı üç bölümden oluşacak. Giriş bölümünde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yaşananlar ve neden güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyaç olduğu özetlendi. İkinci bölümde güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana esasları yer alıyor. İkinci bölümde yasama, yargı ve yürütme alanında yapılacak değişiklikler ele alınıyor. Bu başlıklar altında meclisin güçlendirilmesi planlanıyor.Parlamenter sisteme yönelik partilerin hazırladıkları ortak metinin son bölümünde ise temel hak ve özgürlüklerle güncel düzenlemeler de yer alıyor. Bu kapsamda ele alınan düzenlemelerden biri kamu ihale kanunu. Yine kamuya alımlarda mülakat uygulamasına ilişkin başlıkta metinde yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220221/dpli-sahinalp-iktidar-kanadindan-da-parlamenter-sisteme-destek-olacagina-inaniyoruz-1054074186.html

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güçlendirilmiş parlamenter sistem, cumhuriyet halk partisi (chp), demokrat parti (dp), deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi, iyi parti