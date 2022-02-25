https://tr.sputniknews.com/20220225/peskov-rusya-ukraynayla-muzakere-icin-minske-heyet-gondermeye-hazir-1054241319.html
Peskov: Rusya, Ukrayna'yla müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır
Peskov: Rusya, Ukrayna'yla müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakere çağrısının ardından, Rusya'nın Ukrayna'yla müzakere yapılması için... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T15:53+0300
2022-02-25T15:53+0300
2022-02-25T16:20+0300
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Peskov, "Bilindiği üzere, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en başından beri harekatın amacının Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması yoluyla Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yardım etmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Zelenskiy'in teklifine cevaben Putin, Minsk'e Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde bir heyet göndermeye hazır" ifadelerini kullandı.'Lukaşenko, müzakereler için tüm koşulları sağlama sözü verdi' Putin'in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla telefon görüşmesi yaptığını aktaran Peskov, Lukaşenko'nun heyetlerin Minsk'e ulaşması, güvenliklerinin ve dokunulmazlıklarının sağlanması ve müzakerelerin yapılması için gereken tüm koşulları sağlama sözü verdiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220225/zelenskiy-putini-muzakere-masasina-davet-etti-1054237767.html
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Peskov: Rusya, Ukrayna'yla müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır
15:53 25.02.2022 (güncellendi: 16:20 25.02.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakere çağrısının ardından, Rusya'nın Ukrayna'yla müzakere yapılması için Belarus'un başkenti Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu söyledi.
Peskov, "Bilindiği üzere, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en başından beri harekatın amacının Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması yoluyla Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yardım etmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Zelenskiy'in teklifine cevaben Putin, Minsk'e Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde bir heyet göndermeye hazır" ifadelerini kullandı.
'Lukaşenko, müzakereler için tüm koşulları sağlama sözü verdi'
Putin'in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla telefon görüşmesi yaptığını aktaran Peskov, Lukaşenko'nun heyetlerin Minsk'e ulaşması, güvenliklerinin ve dokunulmazlıklarının sağlanması ve müzakerelerin yapılması için gereken tüm koşulları sağlama sözü verdiğini kaydetti.