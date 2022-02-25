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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220225/peskov-rusya-ukraynayla-muzakere-icin-minske-heyet-gondermeye-hazir-1054241319.html
Peskov: Rusya, Ukrayna'yla müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır
Peskov: Rusya, Ukrayna'yla müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakere çağrısının ardından, Rusya'nın Ukrayna'yla müzakere yapılması için... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T15:53+0300
2022-02-25T16:20+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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dmitriy peskov
vladimir putin
vladimir zelenskiy
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Peskov, "Bilindiği üzere, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en başından beri harekatın amacının Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması yoluyla Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yardım etmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Zelenskiy'in teklifine cevaben Putin, Minsk'e Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde bir heyet göndermeye hazır" ifadelerini kullandı.'Lukaşenko, müzakereler için tüm koşulları sağlama sözü verdi' Putin'in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla telefon görüşmesi yaptığını aktaran Peskov, Lukaşenko'nun heyetlerin Minsk'e ulaşması, güvenliklerinin ve dokunulmazlıklarının sağlanması ve müzakerelerin yapılması için gereken tüm koşulları sağlama sözü verdiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220225/zelenskiy-putini-muzakere-masasina-davet-etti-1054237767.html
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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, vladimir zelenskiy, belarus, aleksandr lukaşenko

Peskov: Rusya, Ukrayna'yla müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır

15:53 25.02.2022 (güncellendi: 16:20 25.02.2022)
© REUTERS / Ian LangsdonParis'teki Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda)
Paris'teki Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Ian Langsdon
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in müzakere çağrısının ardından, Rusya'nın Ukrayna'yla müzakere yapılması için Belarus'un başkenti Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu söyledi.
Peskov, "Bilindiği üzere, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en başından beri harekatın amacının Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması yoluyla Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yardım etmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Zelenskiy'in teklifine cevaben Putin, Minsk'e Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde bir heyet göndermeye hazır" ifadelerini kullandı.

'Lukaşenko, müzakereler için tüm koşulları sağlama sözü verdi'

Putin'in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla telefon görüşmesi yaptığını aktaran Peskov, Lukaşenko'nun heyetlerin Minsk'e ulaşması, güvenliklerinin ve dokunulmazlıklarının sağlanması ve müzakerelerin yapılması için gereken tüm koşulları sağlama sözü verdiğini kaydetti.
Vladimir Zelenskiy- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
Ukrayna krizi
Zelenskiy, Putin'i müzakere masasına davet etti
14:33
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