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PFDK'dan Göztepe'ye ceza yağmuru: 221 bin TL para cezası kesildi
PFDK'dan Göztepe'ye ceza yağmuru: 221 bin TL para cezası kesildi
PFDK, Göztepe’ye Galatasaray karşılaşmasında yaşanan olaylar sebebiyle ceza yağdırdı. Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ve merdiven boşluklarının boş... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T12:37+0300
2022-02-25T12:41+0300
göztepe
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
para cezası
galatasaray
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Hafta başında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Göztepe'nin aldığı cezalar açıklandı.Göztepe’ye taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu olayın aynı sezondan ev sahibi olunan müsabakada 2. kez gerçekleşmesinden dolayı 50 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin 3. kez tekrarlanmasından dolayı 75 bin TL para cezası verildi. Böylelikle sarı-kırmızılı kulübe toplamda 221 bin TL para cezası kesilmiş oldu.Seyircilere giriş yasaklarıSaha olaylarına karışan seyircilerin bulunduğu Güney Tribün 219 blokta yer alan seyircilere ev sahibi olunan ilk maçta uygulanmak üzere bir maçlık giriş yasağı, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyleKuzey Tribün 205, 206, 207, Doğu Tribün 211, 212, 213, 214, 215, Güney Tribün 216, 217, 218, 219, 220, 221, Batı Tribün 202, 203, 204 blokta yer alan seyircilere ev sahibi olunan ilk maçta uygulanmak üzere bir maçlık giriş yasağı,2 farklı eylem nedeniyle Güney Tribün 2019 blokta bulunan seyircilere ev sahibi olunan müsabakalarda 2 maçlık giriş yasağı ve stadyum büfesinde statüye aykırı içecek satışı yapılmasından dolayı Göztepe’ye ihtar cezası verildi.Öte yandan, maçın ardından çok sert açıklamalar yapan Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya’ya da sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 25 bin TL para cezası kesildi.Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe, sahasında Galatasaray’a 3-2 mağlup olmuştu. Müsabakaya 4 penaltı kararı, 5 kez VAR’a gidilmesi ve yaşanan saha olayları damga vurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220222/goztepeli-yoneticiden-gomise-utanmaz-ve-terbiyesiz-bir-futbolcunun-kiskirtici-gol-sevinci-1054125172.html
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göztepe, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), para cezası, galatasaray

PFDK'dan Göztepe'ye ceza yağmuru: 221 bin TL para cezası kesildi

12:37 25.02.2022 (güncellendi: 12:41 25.02.2022)
© İHAGöztepe, Galatasaray karşılaşması
Göztepe, Galatasaray karşılaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© İHA
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PFDK, Göztepe’ye Galatasaray karşılaşmasında yaşanan olaylar sebebiyle ceza yağdırdı. Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle kulübe toplamda 221 bin TL para cezası kesilirken, Göztepe Başkan Vekili Papatya’ya da sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 25 bin TL para cezası verildi.
Hafta başında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Göztepe'nin aldığı cezalar açıklandı.
Göztepe’ye taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu olayın aynı sezondan ev sahibi olunan müsabakada 2. kez gerçekleşmesinden dolayı 50 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin 3. kez tekrarlanmasından dolayı 75 bin TL para cezası verildi. Böylelikle sarı-kırmızılı kulübe toplamda 221 bin TL para cezası kesilmiş oldu.

Seyircilere giriş yasakları

Saha olaylarına karışan seyircilerin bulunduğu Güney Tribün 219 blokta yer alan seyircilere ev sahibi olunan ilk maçta uygulanmak üzere bir maçlık giriş yasağı, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle
Kuzey Tribün 205, 206, 207, Doğu Tribün 211, 212, 213, 214, 215, Güney Tribün 216, 217, 218, 219, 220, 221, Batı Tribün 202, 203, 204 blokta yer alan seyircilere ev sahibi olunan ilk maçta uygulanmak üzere bir maçlık giriş yasağı,2 farklı eylem nedeniyle Güney Tribün 2019 blokta bulunan seyircilere ev sahibi olunan müsabakalarda 2 maçlık giriş yasağı ve stadyum büfesinde statüye aykırı içecek satışı yapılmasından dolayı Göztepe’ye ihtar cezası verildi.
Öte yandan, maçın ardından çok sert açıklamalar yapan Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya’ya da sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 25 bin TL para cezası kesildi.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe, sahasında Galatasaray’a 3-2 mağlup olmuştu. Müsabakaya 4 penaltı kararı, 5 kez VAR’a gidilmesi ve yaşanan saha olayları damga vurmuştu.
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