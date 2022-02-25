https://tr.sputniknews.com/20220225/putin-rus-vatandaslarinin-sahip-olabilecegi-silah-sayisiyla-ilgili-tasariyi-imzaladi-1054250242.html
Putin, Rus vatandaşlarının sahip olabileceği silah sayısıyla ilgili tasarıyı imzaladı
Putin, Rus vatandaşlarının sahip olabileceği silah sayısıyla ilgili tasarıyı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke vatandaşlarının sahip olabileceği sivil silahların miktarını belirleyen tasarıyı imzaladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T19:56+0300
2022-02-25T19:56+0300
2022-02-25T20:04+0300
dünya
vladimir putin
silah
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Yasa tasarısında, Rusya vatandaşlarının, koleksiyonluk silah dışında sahip olmasına izin verilen bazı kategorilerden sivil silahların miktarı belirtiliyor. Buna göre, her bir Rusya vatandaşı 5 adet yivsiz uzun namlulu tüfeğe, 10 adet yivsiz uzun namlulu av tüfeğine veya yivli uzun namlulu av tüfeğine, 5 adet yivli spor silahına, 5 adet av amaçlı yaylı mesafe silahına ve 2 adet kısıtlı etkiye sahip ateşli silaha sahip olabilir.Tasarıda ayrıca silah onarım ve bakım hizmetlerini sadece özel izne sahip şirketlerin verebileceği ifade ediliyor.Rusya vatandaşlarının, edinme hakkına sahip olmadıkları silahları koleksiyon yapmaları yasaklandı.
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vladimir putin, silah
Putin, Rus vatandaşlarının sahip olabileceği silah sayısıyla ilgili tasarıyı imzaladı
19:56 25.02.2022 (güncellendi: 20:04 25.02.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke vatandaşlarının sahip olabileceği sivil silahların miktarını belirleyen tasarıyı imzaladı.
Yasa tasarısında, Rusya vatandaşlarının, koleksiyonluk silah dışında sahip olmasına izin verilen bazı kategorilerden sivil silahların miktarı belirtiliyor. Buna göre, her bir Rusya vatandaşı 5 adet yivsiz uzun namlulu tüfeğe, 10 adet yivsiz uzun namlulu av tüfeğine veya yivli uzun namlulu av tüfeğine, 5 adet yivli spor silahına, 5 adet av amaçlı yaylı mesafe silahına ve 2 adet kısıtlı etkiye sahip ateşli silaha sahip olabilir.
Tasarıda ayrıca silah onarım ve bakım hizmetlerini sadece özel izne sahip şirketlerin verebileceği ifade ediliyor.
Rusya vatandaşlarının, edinme hakkına sahip olmadıkları silahları koleksiyon yapmaları yasaklandı.