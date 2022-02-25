https://tr.sputniknews.com/20220225/putin-rus-vatandaslarinin-sahip-olabilecegi-silah-sayisiyla-ilgili-tasariyi-imzaladi-1054250242.html

Putin, Rus vatandaşlarının sahip olabileceği silah sayısıyla ilgili tasarıyı imzaladı

Putin, Rus vatandaşlarının sahip olabileceği silah sayısıyla ilgili tasarıyı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke vatandaşlarının sahip olabileceği sivil silahların miktarını belirleyen tasarıyı imzaladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T19:56+0300

2022-02-25T19:56+0300

2022-02-25T20:04+0300

dünya

vladimir putin

silah

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Yasa tasarısında, Rusya vatandaşlarının, koleksiyonluk silah dışında sahip olmasına izin verilen bazı kategorilerden sivil silahların miktarı belirtiliyor. Buna göre, her bir Rusya vatandaşı 5 adet yivsiz uzun namlulu tüfeğe, 10 adet yivsiz uzun namlulu av tüfeğine veya yivli uzun namlulu av tüfeğine, 5 adet yivli spor silahına, 5 adet av amaçlı yaylı mesafe silahına ve 2 adet kısıtlı etkiye sahip ateşli silaha sahip olabilir.Tasarıda ayrıca silah onarım ve bakım hizmetlerini sadece özel izne sahip şirketlerin verebileceği ifade ediliyor.Rusya vatandaşlarının, edinme hakkına sahip olmadıkları silahları koleksiyon yapmaları yasaklandı.

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2022

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vladimir putin, silah