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Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilde acele kamulaştırma kararı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilde acele kamulaştırma kararı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Rize, Sinop ve Gaziantep'te bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. İstanbul'da ise bir mahalle... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T10:32+0300
2022-02-25T10:32+0300
türkiye
kamulaştırma
acele kamulaştırma kararı
resmi gazete
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
karar
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Rize, Sinop ve Gaziantep'teki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Rize'nin İyidere ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki alanlar, geçen yıl gerçekleşen sel sonrasında tedbir amaçlı İyidere Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılacak.Sinop'un Ayancık ilçesi, Otmanlı köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazlar da 10-11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel nedeniyle konut yapımı amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kamulaştırılacak.Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Fidanlık Mahallesi ile Şehitkamil ilçesi Pancarlı ve Gazi mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar ise, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkının devamı niteliğindeki 3. Etap çalışma alanı kapsamında kalmaları nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılacak.Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Zerzevatçı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220224/resmi-ilan-fiyat-tarifesi-belli-oldu-1054184637.html
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kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı, resmi gazete, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, karar

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilde acele kamulaştırma kararı

10:32 25.02.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Rize, Sinop ve Gaziantep'te bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. İstanbul'da ise bir mahalle kesin korunacak hassas alan oldu.
Rize, Sinop ve Gaziantep'teki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Rize'nin İyidere ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki alanlar, geçen yıl gerçekleşen sel sonrasında tedbir amaçlı İyidere Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılacak.
Sinop'un Ayancık ilçesi, Otmanlı köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazlar da 10-11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel nedeniyle konut yapımı amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kamulaştırılacak.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Fidanlık Mahallesi ile Şehitkamil ilçesi Pancarlı ve Gazi mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar ise, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkının devamı niteliğindeki 3. Etap çalışma alanı kapsamında kalmaları nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılacak.
Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Zerzevatçı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Gazete - resmi ilan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
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