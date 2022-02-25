https://tr.sputniknews.com/20220225/rusya-ingiliz-ucaklarinin-rus-hava-sahasina-girmesini-yasakladi-1054226304.html
Rusya, İngiliz uçaklarının Rus hava sahasına girmesini yasakladı
Rusya, İngiliz uçaklarının Rus hava sahasına girmesini yasakladı
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), İngiliz uçaklarının transit uçuşlar da dahil Rus hava sahasını kullanmasına kısıtlama getirildiğini açıkladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T11:43+0300
2022-02-25T11:43+0300
2022-02-25T12:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
boris johnson
aeroflot
uçak
hava sahası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054226729_0:31:1200:706_1920x0_80_0_0_a7ed29ee2a1f3954034b67a537a23db5.jpg
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Rus devlet havayolu şirketi Aeroflot'un İngiltere'deki faaliyetlerinin yasaklanacağını açıklaması sonrası Moskova'dan karşı adım geldi. Rosaviatsitya'dan yapılan açıklamada, "25 Şubat 2022 Moskova saatiyle 11:00'dan itibaren İngiltere'yle bağlantılı kişilere ait olan, bu tür kişiler tarafından kiralanan veya işletilen ya da İngiltere'de kayıtlı bulunan uçakların, Rus hava sahasından transit uçuşlar yapması da dahil Rusya topraklarındaki noktalara uçuş gerçekleştirmesine kısıtlama getirildi" dendi.Rosaviatsiya, bu önlemin İngiliz havacılık makamlarının Rusya'yla bağlantılı kişilere ait olan, bu tür kişiler tarafından kiralanan veya işletilen ya da Rusya'da kayıtlı bulunan uçakların tarifeli seferlerini kısıtlayan hasmane kararlarına cevaben, Rusya ve İngiltere arasındaki hükümetlerarası hava ulaştırma anlaşmasına uygun olarak alındığını vurguladı.'İngiltere'den olumsuz yanıt aldık' İngiliz havacılık makamlarına uluslararası anlaşmalara uyulması gerektiğine dair bildirim gönderdiklerini ancak Londra'dan olumsuz yanıt aldıklarını belirten Rosaviatsiya, bunun Rusya tarafından simetrik önlemler alınmasına dayanak teşkil ettiğinin altını çizdi.Johnson, dün akşam parlamentoda yaptığı açıklamada, Ukrayna çevresinde yaşanan gelişmelere cevaben Rusya'ya VTB Bank'ın tüm varlıklarının dondurulması ve Aeroflot hava yolu şirketinin yasaklanması dahil yeni yaptırımlar getireceğini açıklamıştı.
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054226729_110:0:1091:736_1920x0_80_0_0_b33bbda2c3a8045052997b2ee9c50122.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ingiltere, boris johnson, aeroflot, uçak, hava sahası
Rusya, İngiliz uçaklarının Rus hava sahasına girmesini yasakladı
11:43 25.02.2022 (güncellendi: 12:12 25.02.2022) Abone ol
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), İngiliz uçaklarının transit uçuşlar da dahil Rus hava sahasını kullanmasına kısıtlama getirildiğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Rus devlet havayolu şirketi Aeroflot'un İngiltere'deki faaliyetlerinin yasaklanacağını açıklaması sonrası Moskova'dan karşı adım geldi.
Rosaviatsitya'dan yapılan açıklamada, "25 Şubat 2022 Moskova saatiyle 11:00'dan itibaren İngiltere'yle bağlantılı kişilere ait olan, bu tür kişiler tarafından kiralanan veya işletilen ya da İngiltere'de kayıtlı bulunan uçakların, Rus hava sahasından transit uçuşlar yapması da dahil Rusya topraklarındaki noktalara uçuş gerçekleştirmesine kısıtlama getirildi" dendi.
Rosaviatsiya, bu önlemin İngiliz havacılık makamlarının Rusya'yla bağlantılı kişilere ait olan, bu tür kişiler tarafından kiralanan veya işletilen ya da Rusya'da kayıtlı bulunan uçakların tarifeli seferlerini kısıtlayan hasmane kararlarına cevaben, Rusya ve İngiltere arasındaki hükümetlerarası hava ulaştırma anlaşmasına uygun olarak alındığını vurguladı.
'İngiltere'den olumsuz yanıt aldık'
İngiliz havacılık makamlarına uluslararası anlaşmalara uyulması gerektiğine dair bildirim gönderdiklerini ancak Londra'dan olumsuz yanıt aldıklarını belirten Rosaviatsiya, bunun Rusya tarafından simetrik önlemler alınmasına dayanak teşkil ettiğinin altını çizdi.
Johnson, dün akşam parlamentoda yaptığı açıklamada, Ukrayna çevresinde yaşanan gelişmelere cevaben Rusya'ya VTB Bank'ın tüm varlıklarının dondurulması ve Aeroflot hava yolu şirketinin yasaklanması dahil yeni yaptırımlar getireceğini açıklamıştı.