https://tr.sputniknews.com/20220225/rusya-savunma-bakanligi-kieve-dun-gece-hava-saldirisi-duzenlemedik-1054231286.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’e dün gece hava saldırısı düzenlemedik
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’e dün gece hava saldırısı düzenlemedik
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Rusya güçlerinin dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev’e roket saldırısı düzenlemediğini, buradaki patlamaların, Ukrayna... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T13:03+0300
2022-02-25T13:03+0300
2022-02-25T13:28+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
su-57
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054202378_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_f6a4e8c85288800bf2682ee87eacc79f.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamda, iddiaların aksine, Rusya ordusunun, dün gece Kiev’e hiçbir roket saldırısı düzenlemediğini söyledi.“Ukrayna’nın başkentinde dün gece gökyüzünde görülen parlamanın tamamıyla başka bir açıklaması var” diyen kaynak, şöyle devam etti:“Dün gece Kiev’de Ukrayna hava güçlerine ait bir SU-27 uçağı devriye görevi gerçekleştiriyordu. Ukrayna’nın Kiev yakınlarında konuşlu hava savunma sistemlerinin biri bir hata yüzünden bu uçağı yanlış tanımladı ve hedef sandığı için ona saldırdı.”Rusya Savunma Bakanlığı kaynağı, kendi savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının bir apartmanın üstüne düştüğünü kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220224/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-rusyayi-yaptirimlarla-yenemezsiniz-1054216496.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054202378_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_4ccd688bc34ea8c08e2d348bec55ee90.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, su-57
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’e dün gece hava saldırısı düzenlemedik
13:03 25.02.2022 (güncellendi: 13:28 25.02.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Rusya güçlerinin dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev’e roket saldırısı düzenlemediğini, buradaki patlamaların, Ukrayna hava savunma sistemlerinin yanlışlıkla devreye girip ülkenin kendi savaş uçağını düşürmesi nedeniyle yaşandığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamda, iddiaların aksine, Rusya ordusunun, dün gece Kiev’e hiçbir roket saldırısı düzenlemediğini söyledi.
“Ukrayna’nın başkentinde dün gece gökyüzünde görülen parlamanın tamamıyla başka bir açıklaması var” diyen kaynak, şöyle devam etti:
“Dün gece Kiev’de Ukrayna hava güçlerine ait bir SU-27 uçağı devriye görevi gerçekleştiriyordu. Ukrayna’nın Kiev yakınlarında konuşlu hava savunma sistemlerinin biri bir hata yüzünden bu uçağı yanlış tanımladı ve hedef sandığı için ona saldırdı.”
Rusya Savunma Bakanlığı kaynağı, kendi savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının bir apartmanın üstüne düştüğünü kaydetti.