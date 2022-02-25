https://tr.sputniknews.com/20220225/rusya-savunma-bakanligi-kieve-dun-gece-hava-saldirisi-duzenlemedik-1054231286.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’e dün gece hava saldırısı düzenlemedik

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’e dün gece hava saldırısı düzenlemedik

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Rusya güçlerinin dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev’e roket saldırısı düzenlemediğini, buradaki patlamaların, Ukrayna... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T13:03+0300

2022-02-25T13:03+0300

2022-02-25T13:28+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

su-57

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamda, iddiaların aksine, Rusya ordusunun, dün gece Kiev’e hiçbir roket saldırısı düzenlemediğini söyledi.“Ukrayna’nın başkentinde dün gece gökyüzünde görülen parlamanın tamamıyla başka bir açıklaması var” diyen kaynak, şöyle devam etti:“Dün gece Kiev’de Ukrayna hava güçlerine ait bir SU-27 uçağı devriye görevi gerçekleştiriyordu. Ukrayna’nın Kiev yakınlarında konuşlu hava savunma sistemlerinin biri bir hata yüzünden bu uçağı yanlış tanımladı ve hedef sandığı için ona saldırdı.”Rusya Savunma Bakanlığı kaynağı, kendi savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının bir apartmanın üstüne düştüğünü kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220224/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-rusyayi-yaptirimlarla-yenemezsiniz-1054216496.html

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