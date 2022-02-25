Türkiye
SON DAKİKA| Putin ve Şi telefonla Ukrayna’yı konuştu
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220225/rusya-savunma-bakanligi-kieve-dun-gece-hava-saldirisi-duzenlemedik-1054231286.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’e dün gece hava saldırısı düzenlemedik
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’e dün gece hava saldırısı düzenlemedik
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Rusya güçlerinin dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev’e roket saldırısı düzenlemediğini, buradaki patlamaların, Ukrayna... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T13:03+0300
2022-02-25T13:28+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
su-57
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054202378_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_f6a4e8c85288800bf2682ee87eacc79f.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamda, iddiaların aksine, Rusya ordusunun, dün gece Kiev’e hiçbir roket saldırısı düzenlemediğini söyledi.“Ukrayna’nın başkentinde dün gece gökyüzünde görülen parlamanın tamamıyla başka bir açıklaması var” diyen kaynak, şöyle devam etti:“Dün gece Kiev’de Ukrayna hava güçlerine ait bir SU-27 uçağı devriye görevi gerçekleştiriyordu. Ukrayna’nın Kiev yakınlarında konuşlu hava savunma sistemlerinin biri bir hata yüzünden bu uçağı yanlış tanımladı ve hedef sandığı için ona saldırdı.”Rusya Savunma Bakanlığı kaynağı, kendi savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının bir apartmanın üstüne düştüğünü kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220224/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-rusyayi-yaptirimlarla-yenemezsiniz-1054216496.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054202378_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_4ccd688bc34ea8c08e2d348bec55ee90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, su-57

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’e dün gece hava saldırısı düzenlemedik

13:03 25.02.2022 (güncellendi: 13:28 25.02.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Fotoğraf bankasına girUkrayna- Rusya- Donbass
Ukrayna- Rusya- Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olGoogle news
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Rusya güçlerinin dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev’e roket saldırısı düzenlemediğini, buradaki patlamaların, Ukrayna hava savunma sistemlerinin yanlışlıkla devreye girip ülkenin kendi savaş uçağını düşürmesi nedeniyle yaşandığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamda, iddiaların aksine, Rusya ordusunun, dün gece Kiev’e hiçbir roket saldırısı düzenlemediğini söyledi.
“Ukrayna’nın başkentinde dün gece gökyüzünde görülen parlamanın tamamıyla başka bir açıklaması var” diyen kaynak, şöyle devam etti:
“Dün gece Kiev’de Ukrayna hava güçlerine ait bir SU-27 uçağı devriye görevi gerçekleştiriyordu. Ukrayna’nın Kiev yakınlarında konuşlu hava savunma sistemlerinin biri bir hata yüzünden bu uçağı yanlış tanımladı ve hedef sandığı için ona saldırdı.”
Rusya Savunma Bakanlığı kaynağı, kendi savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının bir apartmanın üstüne düştüğünü kaydetti.
İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
Ukrayna krizi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Rusya'yı yaptırımlarla yenemezsiniz
Dün, 23:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала