https://tr.sputniknews.com/20220225/rusya-ukraynayla-muzakereler-icin-heyetimizi-olusturduk--1054247712.html
Rusya: Ukrayna'yla müzakereler için heyetimizi oluşturduk
Rusya: Ukrayna'yla müzakereler için heyetimizi oluşturduk
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın müzakere organize edilmesine ilişkin onayını Ukrayna'ya ilettiğini açıkladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T18:39+0300
2022-02-25T18:39+0300
2022-02-25T18:55+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
ukrayna
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Peskov, müzakere konusundaki onayını Kiev'e ileten Moskova'nın Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcilerinden oluşan heyetini de oluşturduğunu vurguladı.'Ukrayna, müzakerelerin Varşova'da yapılmasını önerdi'Müzakereleri Minsk'te yapma fikrine karşılık Ukrayna tarafının Polonya'nın başkenti Varşova'yı önerdiğini söyleyen Peskov, daha sonra Kiev'in bağlantıyı sonlandırarak bir mola aldığını anlattı.Peskov, "Bu mola oldukça uzun süredir devam ediyor. Maalesef bu molaya, Devlet Başkanı'nın dediği gibi, Kiev de dahil büyük şehirlerde milliyetçi unsurların yerleşim yerlerine çoklu roketatar sistemleri yerleştirmesi eşlik ediyor. Bu durum son derece tehlikeli buluyoruz" ifadelerini kullandı.
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dmitriy peskov, kremlin, ukrayna
Rusya: Ukrayna'yla müzakereler için heyetimizi oluşturduk
18:39 25.02.2022 (güncellendi: 18:55 25.02.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın müzakere organize edilmesine ilişkin onayını Ukrayna'ya ilettiğini açıkladı.
Peskov, müzakere konusundaki onayını Kiev'e ileten Moskova'nın Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcilerinden oluşan heyetini de oluşturduğunu vurguladı.
'Ukrayna, müzakerelerin Varşova'da yapılmasını önerdi'
Müzakereleri Minsk'te yapma fikrine karşılık Ukrayna tarafının Polonya'nın başkenti Varşova'yı önerdiğini söyleyen Peskov, daha sonra Kiev'in bağlantıyı sonlandırarak bir mola aldığını anlattı.
Peskov, "Bu mola oldukça uzun süredir devam ediyor. Maalesef bu molaya, Devlet Başkanı'nın dediği gibi, Kiev de dahil büyük şehirlerde milliyetçi unsurların yerleşim yerlerine çoklu roketatar sistemleri yerleştirmesi eşlik ediyor. Bu durum son derece tehlikeli buluyoruz" ifadelerini kullandı.