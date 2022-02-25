https://tr.sputniknews.com/20220225/rusya-ukraynayla-muzakereler-icin-heyetimizi-olusturduk--1054247712.html

Rusya: Ukrayna'yla müzakereler için heyetimizi oluşturduk

Rusya: Ukrayna'yla müzakereler için heyetimizi oluşturduk

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın müzakere organize edilmesine ilişkin onayını Ukrayna'ya ilettiğini açıkladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T18:39+0300

2022-02-25T18:39+0300

2022-02-25T18:55+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

ukrayna

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Peskov, müzakere konusundaki onayını Kiev'e ileten Moskova'nın Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcilerinden oluşan heyetini de oluşturduğunu vurguladı.'Ukrayna, müzakerelerin Varşova'da yapılmasını önerdi'Müzakereleri Minsk'te yapma fikrine karşılık Ukrayna tarafının Polonya'nın başkenti Varşova'yı önerdiğini söyleyen Peskov, daha sonra Kiev'in bağlantıyı sonlandırarak bir mola aldığını anlattı.Peskov, "Bu mola oldukça uzun süredir devam ediyor. Maalesef bu molaya, Devlet Başkanı'nın dediği gibi, Kiev de dahil büyük şehirlerde milliyetçi unsurların yerleşim yerlerine çoklu roketatar sistemleri yerleştirmesi eşlik ediyor. Bu durum son derece tehlikeli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

ukrayna

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dmitriy peskov, kremlin, ukrayna