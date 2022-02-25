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https://tr.sputniknews.com/20220225/saka-yaptigi-arkadasi-kizip-tokat-atti-yogun-bakima-kaldirildi-1054252799.html
Şaka yaptığı arkadaşı kızıp tokat attı: Yoğun bakıma kaldırıldı
Şaka yaptığı arkadaşı kızıp tokat attı: Yoğun bakıma kaldırıldı
Edirne'de şaka yaptığı arkadaşının kendisine attığı tokatla bayılan kişinin tedavisi, kaldırıldığı hastanede sürüyor. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
edirne
şaka
tedavi
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Edirne'de yaşanan olaydarestorana giden M.R.N. burada koruma görevlisi arkadaşı Ö.M. ile sohbet etmeye başladı.M.R.N. bir süre sonra Ö.M'nin montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Ö.M, M.R.N'ye tokat atmaya başladı.Bayılan M.R.N, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Yoğun bakımda tedavi gören M.R.N'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Öte yandan gözaltına alınan Ö.M. ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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edirne, şaka, tedavi

Şaka yaptığı arkadaşı kızıp tokat attı: Yoğun bakıma kaldırıldı

22:37 25.02.2022 (güncellendi: 22:38 25.02.2022)
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakıma alındı
Şakasına kızan arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi yoğun bakıma alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
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Edirne'de şaka yaptığı arkadaşının kendisine attığı tokatla bayılan kişinin tedavisi, kaldırıldığı hastanede sürüyor.
Edirne'de yaşanan olaydarestorana giden M.R.N. burada koruma görevlisi arkadaşı Ö.M. ile sohbet etmeye başladı.
M.R.N. bir süre sonra Ö.M'nin montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Ö.M, M.R.N'ye tokat atmaya başladı.
Bayılan M.R.N, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi gören M.R.N'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan gözaltına alınan Ö.M. ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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