https://tr.sputniknews.com/20220225/saka-yaptigi-arkadasi-kizip-tokat-atti-yogun-bakima-kaldirildi-1054252799.html

Şaka yaptığı arkadaşı kızıp tokat attı: Yoğun bakıma kaldırıldı

Şaka yaptığı arkadaşı kızıp tokat attı: Yoğun bakıma kaldırıldı

Edirne'de şaka yaptığı arkadaşının kendisine attığı tokatla bayılan kişinin tedavisi, kaldırıldığı hastanede sürüyor. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T22:37+0300

2022-02-25T22:37+0300

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türkiye

edirne

şaka

tedavi

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Edirne'de yaşanan olaydarestorana giden M.R.N. burada koruma görevlisi arkadaşı Ö.M. ile sohbet etmeye başladı.M.R.N. bir süre sonra Ö.M'nin montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Ö.M, M.R.N'ye tokat atmaya başladı.Bayılan M.R.N, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Yoğun bakımda tedavi gören M.R.N'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Öte yandan gözaltına alınan Ö.M. ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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edirne, şaka, tedavi