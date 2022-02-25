https://tr.sputniknews.com/20220225/savunma-sanayii-baskani-ismail-demirin-kovid-19-testi-pozitif-cikti--1054251017.html
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T20:29+0300
2022-02-25T20:29+0300
2022-02-25T20:30+0300
koronavirüs
ismail demir
türkiye’de kovid-19 salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051570901_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_d29d2ee4c487ab77e471945e003db317.jpg
İsmail Demir Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Elhamdulillah iyi durumdayım. Gerekli tedbirleri alarak Türk savunma sanayii için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051570901_74:0:591:388_1920x0_80_0_0_87d79e516553799e837e0673b360cc76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ismail demir, türkiye’de kovid-19 salgını
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
20:29 25.02.2022 (güncellendi: 20:30 25.02.2022) Abone ol
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İsmail Demir Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Elhamdulillah iyi durumdayım. Gerekli tedbirleri alarak Türk savunma sanayii için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.