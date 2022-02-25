Türkiye
SON DAKİKA | Rus Dışişleri: Putin ve Lavrov’a uygulanan yaptırımlara yanıt vereceğiz
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220225/savunma-sanayii-baskani-ismail-demirin-kovid-19-testi-pozitif-cikti--1054251017.html
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T20:29+0300
2022-02-25T20:30+0300
koronavirüs
ismail demir
türkiye’de kovid-19 salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051570901_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_d29d2ee4c487ab77e471945e003db317.jpg
İsmail Demir Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Elhamdulillah iyi durumdayım. Gerekli tedbirleri alarak Türk savunma sanayii için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051570901_74:0:591:388_1920x0_80_0_0_87d79e516553799e837e0673b360cc76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ismail demir, türkiye’de kovid-19 salgını

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

20:29 25.02.2022 (güncellendi: 20:30 25.02.2022)
© DHAİsmail Demir
İsmail Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İsmail Demir Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Elhamdulillah iyi durumdayım. Gerekli tedbirleri alarak Türk savunma sanayii için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.


KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала