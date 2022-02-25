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https://tr.sputniknews.com/20220225/son-7-yilda-yapilan-cevre-denetimlerinde-1844-tesise-toplam-968-milyon-ceza-kesildi-1054226158.html
Son 7 yılda yapılan çevre denetimlerinde bin 844 tesise toplam 968 milyon ceza kesildi
Son 7 yılda yapılan çevre denetimlerinde bin 844 tesise toplam 968 milyon ceza kesildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir soru önergesine verdiği cevapta 2015-2022 yılları asından 28 bin 157 çevre denetimi yapıldığını bu... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T11:48+0300
2022-02-25T12:25+0300
türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
çevre
çevre kirliliği
çevre koruma
maden
madencilik
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CHP Milletvekili Murat Bakan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na “Çevre Kanunu ve İlgili mevzuat uyulmadan yapılan kontrolsüz madencilik, kontrolsüz cevher işleme ve bilinçsiz depolama işlemlerine kaşı deneyim ve kontroller hangi sıklıkta yapılıyor” sorusunu yöneltti.1844 tesiste ceza kesildiBakanlıktan soru önergesine verilen yanıtta “Madencilik faaliyetleri de dahil olmak üzere, 2015 -2022 yılları arsında 28 bin 157 çevre denetimi yapıldı. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 1844 tesise toplam 968 milyon 151 bin 173 TL idari para cezası uygulandı” açıklanmasına yer verildi.Savcılığa suç duyurusunda bulunulduAyrıca Bakanlığın cevabında “Denetimler neticesinde, çevre kirliliğin tespiti halinde faaliyet durdurma işlemleri uygulanmakta, ayrıca çevreyi kirletme failine ilişkin Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri kapsamında konunun değerlendirilmesi için tesisler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurularında bulunulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
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çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre, çevre kirliliği, çevre koruma, maden, madencilik

Son 7 yılda yapılan çevre denetimlerinde bin 844 tesise toplam 968 milyon ceza kesildi

11:48 25.02.2022 (güncellendi: 12:25 25.02.2022)
© AAmaden
maden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir soru önergesine verdiği cevapta 2015-2022 yılları asından 28 bin 157 çevre denetimi yapıldığını bu denetimlerde 1844 tesiste ceza yazıldığını açıkladı.
CHP Milletvekili Murat Bakan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na “Çevre Kanunu ve İlgili mevzuat uyulmadan yapılan kontrolsüz madencilik, kontrolsüz cevher işleme ve bilinçsiz depolama işlemlerine kaşı deneyim ve kontroller hangi sıklıkta yapılıyor” sorusunu yöneltti.

1844 tesiste ceza kesildi

Bakanlıktan soru önergesine verilen yanıtta Madencilik faaliyetleri de dahil olmak üzere, 2015 -2022 yılları arsında 28 bin 157 çevre denetimi yapıldı. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 1844 tesise toplam 968 milyon 151 bin 173 TL idari para cezası uygulandı” açıklanmasına yer verildi.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Ayrıca Bakanlığın cevabında “Denetimler neticesinde, çevre kirliliğin tespiti halinde faaliyet durdurma işlemleri uygulanmakta, ayrıca çevreyi kirletme failine ilişkin Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri kapsamında konunun değerlendirilmesi için tesisler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurularında bulunulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
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