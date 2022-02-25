https://tr.sputniknews.com/20220225/son-7-yilda-yapilan-cevre-denetimlerinde-1844-tesise-toplam-968-milyon-ceza-kesildi-1054226158.html

Son 7 yılda yapılan çevre denetimlerinde bin 844 tesise toplam 968 milyon ceza kesildi

Son 7 yılda yapılan çevre denetimlerinde bin 844 tesise toplam 968 milyon ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir soru önergesine verdiği cevapta 2015-2022 yılları asından 28 bin 157 çevre denetimi yapıldığını bu... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T11:48+0300

2022-02-25T11:48+0300

2022-02-25T12:25+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

çevre

çevre kirliliği

çevre koruma

maden

madencilik

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CHP Milletvekili Murat Bakan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na “Çevre Kanunu ve İlgili mevzuat uyulmadan yapılan kontrolsüz madencilik, kontrolsüz cevher işleme ve bilinçsiz depolama işlemlerine kaşı deneyim ve kontroller hangi sıklıkta yapılıyor” sorusunu yöneltti.1844 tesiste ceza kesildiBakanlıktan soru önergesine verilen yanıtta “Madencilik faaliyetleri de dahil olmak üzere, 2015 -2022 yılları arsında 28 bin 157 çevre denetimi yapıldı. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 1844 tesise toplam 968 milyon 151 bin 173 TL idari para cezası uygulandı” açıklanmasına yer verildi.Savcılığa suç duyurusunda bulunulduAyrıca Bakanlığın cevabında “Denetimler neticesinde, çevre kirliliğin tespiti halinde faaliyet durdurma işlemleri uygulanmakta, ayrıca çevreyi kirletme failine ilişkin Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri kapsamında konunun değerlendirilmesi için tesisler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurularında bulunulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre, çevre kirliliği, çevre koruma, maden, madencilik