https://tr.sputniknews.com/20220225/takim-otobusune-bombali-saldiri-1054232747.html
Takım otobüsüne bombalı saldırı
Takım otobüsüne bombalı saldırı
Brezilya ekiplerinden Bahia takımı otobüsle stada giderken maç öncesi bombalı saldırıya uğradı. Saldırı anında bazı oyuncular yaralanırken Süper Lig'in eski... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T13:32+0300
2022-02-25T13:32+0300
2022-02-25T13:47+0300
spor
bahia
takım otobüsü
bomba
saldırı
futbol
brezilya
nordeste kupası
trabzonspor
hugo rodallega
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Brezilya'da Nordeste Kupası'nda oynanan Bahia-Sampaio Correa maçı öncesi flaş bir olay yaşandı. Bahia'nın takım otobüsü, karşılaşmanın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya giderken bombalı saldırıya uğradı. Araç hasar alırken bazı futbolcular da yaralandı.Bahia maça çıkma kararı aldıHastaneye kaldırılan kaleci Danilo ile birlikte Matheus ve Marcelo'nun durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu olay yaşansa da Bahia takımı maça çıkma kararı aldı. Eski Trabzonsporlu golcü Hugo Rodallega'nın formasını giydiği Bahia, Kolombiyalı futbolcunun da gol attığı maçı 2-0 kazandı.Olay sonrası tüm dünyadan, saldırıyı gerçekleştirenler için kınama mesajları geldi. Takım otobüsüne yönelik gerçekleşen saldırıda otobüse isabet etmeyen patlayıcılar da çevredeki araçlara zarar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/umit-milli-takimini-tasiyan-otobus-ariza-verdi-macin-baslama-saati-ertelendi--1050755002.html
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bahia, takım otobüsü, bomba, saldırı, futbol, brezilya, nordeste kupası, trabzonspor, hugo rodallega, maç, süper lig
Takım otobüsüne bombalı saldırı
13:32 25.02.2022 (güncellendi: 13:47 25.02.2022) Abone ol
Brezilya ekiplerinden Bahia takımı otobüsle stada giderken maç öncesi bombalı saldırıya uğradı. Saldırı anında bazı oyuncular yaralanırken Süper Lig'in eski golcüsü Hugo Rodallega da otobüsün içerisindeydi.
Brezilya'da Nordeste Kupası'nda oynanan Bahia-Sampaio Correa maçı öncesi flaş bir olay yaşandı. Bahia'nın takım otobüsü, karşılaşmanın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya giderken bombalı saldırıya uğradı. Araç hasar alırken bazı futbolcular da yaralandı.
Bahia maça çıkma kararı aldı
Hastaneye kaldırılan kaleci Danilo ile birlikte Matheus ve Marcelo'nun durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu olay yaşansa da Bahia takımı maça çıkma kararı aldı. Eski Trabzonsporlu golcü Hugo Rodallega'nın formasını giydiği Bahia, Kolombiyalı futbolcunun da gol attığı maçı 2-0 kazandı.
Olay sonrası tüm dünyadan, saldırıyı gerçekleştirenler için kınama mesajları geldi. Takım otobüsüne yönelik gerçekleşen saldırıda otobüse isabet etmeyen patlayıcılar da çevredeki araçlara zarar verdi.