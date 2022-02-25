https://tr.sputniknews.com/20220225/takim-otobusune-bombali-saldiri-1054232747.html

Takım otobüsüne bombalı saldırı

Takım otobüsüne bombalı saldırı

Brezilya ekiplerinden Bahia takımı otobüsle stada giderken maç öncesi bombalı saldırıya uğradı. Saldırı anında bazı oyuncular yaralanırken Süper Lig'in eski... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T13:32+0300

2022-02-25T13:32+0300

2022-02-25T13:47+0300

spor

bahia

takım otobüsü

bomba

saldırı

futbol

brezilya

nordeste kupası

trabzonspor

hugo rodallega

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054232272_0:115:961:655_1920x0_80_0_0_cdd1915f4322c088768945576ad75b5e.jpg

Brezilya'da Nordeste Kupası'nda oynanan Bahia-Sampaio Correa maçı öncesi flaş bir olay yaşandı. Bahia'nın takım otobüsü, karşılaşmanın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya giderken bombalı saldırıya uğradı. Araç hasar alırken bazı futbolcular da yaralandı.Bahia maça çıkma kararı aldıHastaneye kaldırılan kaleci Danilo ile birlikte Matheus ve Marcelo'nun durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu olay yaşansa da Bahia takımı maça çıkma kararı aldı. Eski Trabzonsporlu golcü Hugo Rodallega'nın formasını giydiği Bahia, Kolombiyalı futbolcunun da gol attığı maçı 2-0 kazandı.Olay sonrası tüm dünyadan, saldırıyı gerçekleştirenler için kınama mesajları geldi. Takım otobüsüne yönelik gerçekleşen saldırıda otobüse isabet etmeyen patlayıcılar da çevredeki araçlara zarar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211112/umit-milli-takimini-tasiyan-otobus-ariza-verdi-macin-baslama-saati-ertelendi--1050755002.html

bahia

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bahia, takım otobüsü, bomba, saldırı, futbol, brezilya, nordeste kupası, trabzonspor, hugo rodallega, maç, süper lig