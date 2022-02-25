https://tr.sputniknews.com/20220225/thyden-ukrayna-seferleri-hakkinda-aciklama-tahliye-hazirliklari-suruyor-1054234228.html

THY'den Ukrayna seferleri hakkında açıklama: Tahliye hazırlıkları sürüyor

THY'den Ukrayna seferleri hakkında açıklama: Tahliye hazırlıkları sürüyor

Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğinin sağlanması ve gerekli izinlerin alınması sonrası, Ukrayna'da kalan Türk vatandaşlarının yurda getirilebilmesi için... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T13:42+0300

2022-02-25T13:42+0300

2022-02-25T13:42+0300

ukrayna krizi

thy

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fiyat

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından bu ülkeden gerçekleştirilen uçuşlarla ilgili, "Ortaklığımızın Ukrayna seferlerinin talep yoğunluğunu karşılamadığı, bilet fiyatlarının normal değerlerin üzerinde olduğu yönünde yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.Dünyanın dört bir yanındaki 300'den fazla uçuş noktası için satışa sunulan biletlerin fiyatlarının arz-talep dengesiyle belirlendiği ve olağanüstü koşulların yaşandığı dönemlerde de bu uygulamanın korunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili otoritelerle temaslarımız sürmektedir'Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için ilgili makamlarla ortak çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220225/thynin-rostov-minsk-ve-kisinev-seferleri-iptal-edildi-1054222044.html

ukrayna

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thy, türk hava yolları (thy), açıklama, ukrayna, müdahale, rusya, fiyat, tahliye, tahliye operasyonu