https://tr.sputniknews.com/20220225/trafik-kazasini-izlemek-icin-yavaslayan-surucu-baska-bir-kazaya-neden-oldu-1054220251.html

Trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü başka bir kazaya neden oldu

Trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücü başka bir kazaya neden oldu

Maltepe D-100 Karayolu’nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasını izlemek için yavaşlayan sürücünün kullandığı otomobile başka bir otomobil çarptı. Kazada... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T08:20+0300

2022-02-25T08:20+0300

2022-02-25T08:20+0300

türkiye

maltepe

istanbul

trafik kazası

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Kaza, saat 02.15 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kartal istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 EIG 969 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. O sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 CEH 711 plakalı otomobilin sürücüsü kazayı izlemek için yavaşladığı sırada arkadan aşırı süratli şekilde geldiği iddia edilen 34 MMT 82 plakalı lüks otomobil önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken lüks otomobilin içerisindeki yabancı uyruklu kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 34 EIG 969 plakalı otomobil sürücüsü ise araçtan inerek kaçtı. Diğer otomobil sürücüleri ile kaçan otomobil sürücüsünün yanında bulunan yolcu ifadeleri alınmak üzere Bostancı Polis Merkezi’ne götürüldü.Kaza yapan araçların çekiciye yüklendiği sırada D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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maltepe, istanbul, trafik kazası