https://tr.sputniknews.com/20220225/tunc-soyerden-cumhurbaskani-adayligi-aciklamasi-kilicdarogluna-oncelik-verilmeli-1054238223.html
Tunç Soyer'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Kılıçdaroğlu'na öncelik verilmeli
Tunç Soyer'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Kılıçdaroğlu'na öncelik verilmeli
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, ''Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına nasıl bakıyorsunuz'' sorusuna, "Eğer CHP içinden bir aday... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T14:41+0300
2022-02-25T14:41+0300
2022-02-25T14:42+0300
politika
izmir
tunç soyer
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanlığı
adaylık
aday
açıklama
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Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'na konuşan Soyer, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu."'Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusu ülkenin gündeminde. Muhalefet partileri 'isim için erken' diyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Soyer, şu ifadeleri kullandı:Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına nasıl bakıyorsunuz? sorusuna ise Soyer, "Eğer CHP içinden bir aday ismi önerilecekse önceliğin Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na verilmesi uygun olur" yanıtını verdi.
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izmir, tunç soyer, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanlığı, adaylık, aday, açıklama
Tunç Soyer'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Kılıçdaroğlu'na öncelik verilmeli
14:41 25.02.2022 (güncellendi: 14:42 25.02.2022) Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, ''Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına nasıl bakıyorsunuz'' sorusuna, "Eğer CHP içinden bir aday ismi önerilecekse, önceliğin Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na verilmesi uygun olur" şeklinde cevap verdi.
Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'na konuşan Soyer
, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları
hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"'Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusu ülkenin gündeminde. Muhalefet partileri 'isim için erken' diyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Soyer, şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemizin yeniden demokratik bir zemine oturması, hak ve özgürlükler adına evrensel standartların hâkim kılınması, yargı bağımsızlığının güvence altına alınması ve çarşı-pazarı yangın yerine çeviren ekonomik çöküşe son verilmesi açısından Millet İttifakı’nın attığı adımları son derece önemli buluyorum. Ama bugünün meselesi adayın kim olacağı değil, sistemin nasıl kurulacağıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun birleştirici tavrı ve öncülüğüyle altı lideri aynı masada toplayan kararlılık, elbette ilerleyen süreçte aday isminin belirlenmesi noktasına da ulaşacaktır. Bu aşamadan sonra özellikle bizler gibi makamı gereği daha fazla sorumluluk sahibi olması gereken kişilerin gönlümüzden geçen isimleri zikrederek liderleri de zor durumda bırakmaması daha doğru olur. Zaten Millet İttifakı’nın dışında kalan unsurlar bu konuyu neredeyse her gün gündeme getirip ekranlara taşıyor. Ben bu tuzağa düşülmemesi gerektiği inancındayım”
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına nasıl bakıyorsunuz? sorusuna ise Soyer, "Eğer CHP içinden bir aday ismi önerilecekse önceliğin Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na verilmesi uygun olur" yanıtını verdi.