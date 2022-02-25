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https://tr.sputniknews.com/20220225/turkiyede-evlenme-ve-bosanmalar-artti-1054224131.html
Türkiye'de evlenme ve boşanmalar arttı
Türkiye'de evlenme ve boşanmalar arttı
Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 561 bin 710'a, boşanan çiftlerin sayısı ise 174 bin 85'e yükseldi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T10:55+0300
2022-02-25T11:00+0300
yaşam
evlilik
boşanma
evlenme teklifi
sayı
istatistik
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
suriyeli
suriyeli mülteciler
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2020'ye göre yüzde 15,02 artarak 561 bin 710'a çıktı. Kaba evlenme hızı binde 6,68 olarak gerçekleşti.Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 27,46 artışla 174 bin 85'e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 2,07 oldu.Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,1, kadınlar için 25,4 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 33,6'sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20,9'u ise 6-10 yılında gerçekleşti.En yüksek kaba evlenme hızı Kilis'teEn yüksek kaba evlenme hızı binde 8,27 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt takip etti.Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ilin ardından binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş geldi.Yabancı gelinlerde ilk sıra SuriyelilerinYabancı gelinlerin sayısı 2021'de 23 bin 687 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 4,2'sini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 14,6 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 10,1 ile Azerbaycanlılar ve yüzde 9,8 ile Özbekler izledi.Yabancı damatların sayısı geçen yıl 4 bin 976 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 0,9'unu oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 25,2 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 20,7 ile Suriyeliler ve yüzde 5,5 ile Avusturyalılar takip etti.Nisan ve mayısta tam kapanma ve Ramazan etkisiyle evlenmeler azaldıEvlenme sayısı aylara göre incelendiğinde 2021'in ocak ve şubat ayları hariç diğer aylarda bir önceki yılın aynı aylarına göre artış görüldü. Evlenme sayısında nisan ve mayısta hem salgına bağlı tam kapanma hem de ramazanın etkisiyle azalma, haziran ayında ise önemli bir artış tespit edildi. Geçen yıl mayısta evlenme sayısı 21 bin 676 iken 3,5 kat artarak haziranda 75 bin 137'e yükseldi.Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde, adli tatil nedeniyle ağustos ayında önemli bir azalma meydana geldi. Boşanma sayısı, söz konusu ayda 3 bin 779 iken, adli tatil sonrası eylülde 5,8 kat artarak 21 bin 955'e çıktı.Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2021'de 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Bunların yüzde 76,1'inin anneye, yüzde 23,9'unun babaya verilmesi kararlaştırıldı. Velayete verilen çocuklara 18 yaş altı çocuklar ile 18 yaş üstü engelli çocuklar da dahil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/seyreltme-projesinin-detaylari-16-il-suriyelilere-kapatildi-1054103664.html
https://tr.sputniknews.com/20220122/malatyada-bir-taraftar-mac-sirasinda-pankart-acarak-sevgilisine-evlenme-teklifinde-bulundu-1053019390.html
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evlilik, boşanma, evlenme teklifi, sayı, istatistik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), suriyeli, suriyeli mülteciler

Türkiye'de evlenme ve boşanmalar arttı

10:55 25.02.2022 (güncellendi: 11:00 25.02.2022)
© AANikah
Nikah - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 561 bin 710'a, boşanan çiftlerin sayısı ise 174 bin 85'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2020'ye göre yüzde 15,02 artarak 561 bin 710'a çıktı. Kaba evlenme hızı binde 6,68 olarak gerçekleşti.
Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 27,46 artışla 174 bin 85'e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 2,07 oldu.
Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,1, kadınlar için 25,4 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 33,6'sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20,9'u ise 6-10 yılında gerçekleşti.

En yüksek kaba evlenme hızı Kilis'te

En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,27 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt takip etti.
Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ilin ardından binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş geldi.

Yabancı gelinlerde ilk sıra Suriyelilerin

Yabancı gelinlerin sayısı 2021'de 23 bin 687 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 4,2'sini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 14,6 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 10,1 ile Azerbaycanlılar ve yüzde 9,8 ile Özbekler izledi.
Yabancı damatların sayısı geçen yıl 4 bin 976 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 0,9'unu oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 25,2 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 20,7 ile Suriyeliler ve yüzde 5,5 ile Avusturyalılar takip etti.
Ankara - Altındağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
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Nisan ve mayısta tam kapanma ve Ramazan etkisiyle evlenmeler azaldı

Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde 2021'in ocak ve şubat ayları hariç diğer aylarda bir önceki yılın aynı aylarına göre artış görüldü. Evlenme sayısında nisan ve mayısta hem salgına bağlı tam kapanma hem de ramazanın etkisiyle azalma, haziran ayında ise önemli bir artış tespit edildi. Geçen yıl mayısta evlenme sayısı 21 bin 676 iken 3,5 kat artarak haziranda 75 bin 137'e yükseldi.
Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde, adli tatil nedeniyle ağustos ayında önemli bir azalma meydana geldi. Boşanma sayısı, söz konusu ayda 3 bin 779 iken, adli tatil sonrası eylülde 5,8 kat artarak 21 bin 955'e çıktı.
Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2021'de 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Bunların yüzde 76,1'inin anneye, yüzde 23,9'unun babaya verilmesi kararlaştırıldı. Velayete verilen çocuklara 18 yaş altı çocuklar ile 18 yaş üstü engelli çocuklar da dahil ediliyor.
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