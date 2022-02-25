https://tr.sputniknews.com/20220225/turkiyede-son-24-saatte-71-bin-736-kisinin-testi--pozitif-cikti-266-kisi-yasamini-yitirdi-1054250352.html

Türkiye'de son 24 saatte 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 453 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T19:58+0300

2022-02-25T19:58+0300

2022-02-25T20:10+0300

koronavirüs

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

pcr

vaka

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Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 453 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 90 bin 117 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,04, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,91 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 454 bin 202 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

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koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, pcr, vaka