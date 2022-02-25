https://tr.sputniknews.com/20220225/uefa-avrupa-liginde-son-16ya-kalanlar-belli-oldu-1054221766.html

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16'ya kalan takımlar oynanan 8 karşılaşmanın ardından belirlendi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T09:27+0300

2022-02-25T09:27+0300

2022-02-25T09:28+0300

spor

uefa

uefa avrupa ligi

sonuç

maç

tur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054221351_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8f683c620e869d56028580af86f2e96d.jpg

Sonuçların ardından, Porto, Sevilla, Leipzig, Atalanta, Barcelona, Rangers, Real Betis ve Braga son 16 turuna adını yazdırdı.UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 8 grup lideri de doğrudan son 16 turuna yüksellmişti. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 8 takım arasında yer alan Kızılyıldız (Sırbistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Leverkusen (Almanya), Lyon (Fransa), Monaco (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), West Ham (İngiltere)), son 16 turunda mücadele edecek.25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.Son 16 play-off turu rövanş maçları ve ilk maçları skorları şöyle:Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1 - Sevilla (İspanya): 0 (1-3)Real Sociedad (İspanya): 1 - Leipzig (Almanya): 3 (2-2)Olympiakos (Yunanistan): 0 - Atalanta (İtalya): 3 (1-2)Lazio (İtalya): 2 - Porto (Portekiz): 2 (1-2)Napoli (İtalya): 2 - Barcelona (İspanya): 4 (1-1)Rangers (İskoçya): 2 - Borussia Dortmund (Almanya): 2 (4-2)Real Betis (İspanya): 0 - Zenit (Rusya): 0 (3-2)Braga (Portekiz): 2 - Sheriff (Moldova): 0 (0-2) - Penaltılarla 3-2 Braga turu geçti.

https://tr.sputniknews.com/20220224/uefadan-acil-toplanti-karari-1054199243.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uefa, uefa avrupa ligi, sonuç, maç, tur