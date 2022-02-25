https://tr.sputniknews.com/20220225/uefa-sampiyonlar-ligi-final-maci-rusya-yerine-fransada-yapilacak-1054231495.html
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı Rusya yerine Fransa'da yapılacak
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı Rusya yerine Fransa'da yapılacak
UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı. Öte yandan, Rusya... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T13:06+0300
2022-02-25T13:06+0300
2022-02-25T13:15+0300
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Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrası olağanüstü toplanan UEFA Yönetim Kurulu, 28 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin, Saint Petersburg'dan alınarak Paris'teki Stade de France'a verildiğini duyurdu.Ayrıca Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarının tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220224/uefadan-acil-toplanti-karari-1054199243.html
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uefa, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, maç, uefa şampiyonlar ligi, final
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı Rusya yerine Fransa'da yapılacak
13:06 25.02.2022 (güncellendi: 13:15 25.02.2022) Abone ol
UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı. Öte yandan, Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarını tarafsız sahada oynayacağı bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrası olağanüstü toplanan UEFA Yönetim Kurulu, 28 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin, Saint Petersburg'dan alınarak Paris'teki Stade de France'a verildiğini duyurdu.
Ayrıca Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarının tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği belirtildi.