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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220225/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-turk-tasimacilar-icin-alternatif-guzergahlari-acikladi-1054252458.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türk taşımacılar için alternatif güzergahları açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türk taşımacılar için alternatif güzergahları açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Türk taşımacıların yurda dönebilmeleri için alternatif güzergahları paylaştı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T22:18+0300
2022-02-25T22:30+0300
ukrayna krizi
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
ukrayna
rusya
belarus
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Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle, taşımacıların alternatif güzergahlardan Türkiye'ye dönebilmeleri amacıyla, transit geçiş belgeleri ile ilgili düzenleme yapıldı.Bakanlığa bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Türk taşımacıların alternatif güzergahlardan Türkiye dönebilmeleri için bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
ukrayna
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ukrayna, rusya, belarus

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türk taşımacılar için alternatif güzergahları açıkladı

22:18 25.02.2022 (güncellendi: 22:30 25.02.2022)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Türk taşımacıların yurda dönebilmeleri için alternatif güzergahları paylaştı.
Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle, taşımacıların alternatif güzergahlardan Türkiye'ye dönebilmeleri amacıyla, transit geçiş belgeleri ile ilgili düzenleme yapıldı.
Bakanlığa bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Türk taşımacıların alternatif güzergahlardan Türkiye dönebilmeleri için bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ukrayna’ya veya Ukrayna üzerinden taşıma yapan firmalarımızın yurt dışında kalan taşıtlarına 15 Mart 2022 tarihine kadar Macaristan transit, Romanya transit geçiş belgeleri, Bakanlığımıza başvuruya gerek kalmaksızın, doğrudan dağıtım ofislerince verilebilecektir. Polonya transit ve Bulgaristan transit geçiş belgeleri yine dağıtım ofislerinden yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir. Ukrayna- Belarus üzerinden Rusya’ya varmış olan taşıtlarımızın ise Rusya- Gürcistan güzergahı üzerinden dönebilmeleri için, Gürcistan transit geçiş belgeleri de yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir. Moldova (ikili/transit), Slovakya (ikili/transit) ve Polonya (ikili) geçiş belgeleri serbestleştirilmiş olduğundan bu taşımalar için ayrıca geçiş belgesine ihtiyaç duyulmamaktadır."
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