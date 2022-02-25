Türkiye
SON DAKİKA| Rusya Savunma Bakanlığı: Çernobil santralinde kontrol sağladık
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220225/usulsuz-saglik-raporu-duzenleyen-ceteye-operasyon-17-gozalti-1054222683.html
Usulsüz sağlık raporu düzenleyen çeteye operasyon: 17 gözaltı
Usulsüz sağlık raporu düzenleyen çeteye operasyon: 17 gözaltı
Ankara’da düzenledikleri usulsüz sağlık raporlarını kamu kurumlarında çalışan kişilere satarak haksız kazanç elde eden suç çetesi mensubu 17 kişi, düzenlenen... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T09:58+0300
2022-02-25T09:58+0300
türkiye
sağlık
rapor
sahte rapor
çete
operasyon
polis
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054222793_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_c5b9411e0114e9bc44b73af4e4dee479.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hastanelerde ve özel tıp merkezlerinde çalışan doktor, hemşire, teknisyen, sekreter ve hasta bakıcılarının da aralarında bulunduğu 17 kişinin hazırladıkları usulsüz hastane raporlarını kamu kurumlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel ya da özel sektör çalışanlarına satarak haksız kazanç sağladığını belirledi. Harekete geçen ekipler, 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından aralarında örgütün elebaşı Veli E.’nin de bulunduğu 17 kişiyi 17 farklı adreste düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.57 farklı ilden rapor düzenledikleri öğrenildiZanlıların iş göremezlik, heyet ve engelli raporlarını ayarladıkları, bu raporları alan kişilerin hasta olmadığı halde işe gitmeyip para kazanıp kamuyu zarara uğrattığı, rapor için ödedikleri paranın bir kısmını devletten geri aldıkları, malulen emekli oldukları ya da engelli maaşı aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin adlarına rapor çıkartacakları kişilerin hastaneye gelmelerine gerek olmadığını söyledikleri ve 57 ilden toplam 600 kişiye rapor çıkarttıkları öğrenildi. Yakalanan şahısların polis takibine takılmamak için üçüncü kişilere ait banka ve telefon hattı kullandıkları, bu kişilere de komisyon ödedikleri ve raporlardan elde ettikleri paraları elden paylaştıkları aktarıldı.Kamuyu 5 milyon lira zarara uğrattılarRapor alanların arasında çok sayıda sağlık çalışanının da bulunduğu ve bu yöntemle kamunun toplam 5 milyon TL zarara uğratıldığı öğrenildi. Şüphelilerin rapor alacak kişilere bir aksaklık yaşanmaması için uyarılarda bulundukları ve hakem hastanelere sevk edilmeleri halinde neler yapmaları gerektiği yönünde bilgiler verdikleri kaydedildi. Operasyonda yapılan aramalarda ise usulsüz rapor çıkartmak için kullanıldığı düşünülen çok sayıda evrak, sağlık raporu, doktor kaşesi, kimlik, kredi kartı, isim listesi ve kayıt defteri ve örgütün ele başı Veli E.’ye ait kartvizit ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların çeşitli suçlardan sabıka kayıtları olduğu belirtilirken, usulsüz rapor çıkartan 600 şahsın yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210419/hakkinda-gri-pasaport-sorusturmasi-baslatilan-yesilova-belediyesi-usulsuz-ve-kanuna-aykiri-bir-iste-1044311129.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054222793_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_19a0986ba03a75784e84214b25595387.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağlık, rapor, sahte rapor, çete, operasyon, polis, ankara

Usulsüz sağlık raporu düzenleyen çeteye operasyon: 17 gözaltı

09:58 25.02.2022
© İHAUsulsüz sağlık raporu düzenleyen çeteye operasyon: 17 gözaltı
Usulsüz sağlık raporu düzenleyen çeteye operasyon: 17 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Ankara’da düzenledikleri usulsüz sağlık raporlarını kamu kurumlarında çalışan kişilere satarak haksız kazanç elde eden suç çetesi mensubu 17 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hastanelerde ve özel tıp merkezlerinde çalışan doktor, hemşire, teknisyen, sekreter ve hasta bakıcılarının da aralarında bulunduğu 17 kişinin hazırladıkları usulsüz hastane raporlarını kamu kurumlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel ya da özel sektör çalışanlarına satarak haksız kazanç sağladığını belirledi.
Harekete geçen ekipler, 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından aralarında örgütün elebaşı Veli E.’nin de bulunduğu 17 kişiyi 17 farklı adreste düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

57 farklı ilden rapor düzenledikleri öğrenildi

Zanlıların iş göremezlik, heyet ve engelli raporlarını ayarladıkları, bu raporları alan kişilerin hasta olmadığı halde işe gitmeyip para kazanıp kamuyu zarara uğrattığı, rapor için ödedikleri paranın bir kısmını devletten geri aldıkları, malulen emekli oldukları ya da engelli maaşı aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin adlarına rapor çıkartacakları kişilerin hastaneye gelmelerine gerek olmadığını söyledikleri ve 57 ilden toplam 600 kişiye rapor çıkarttıkları öğrenildi.
Yakalanan şahısların polis takibine takılmamak için üçüncü kişilere ait banka ve telefon hattı kullandıkları, bu kişilere de komisyon ödedikleri ve raporlardan elde ettikleri paraları elden paylaştıkları aktarıldı.

Kamuyu 5 milyon lira zarara uğrattılar

Rapor alanların arasında çok sayıda sağlık çalışanının da bulunduğu ve bu yöntemle kamunun toplam 5 milyon TL zarara uğratıldığı öğrenildi. Şüphelilerin rapor alacak kişilere bir aksaklık yaşanmaması için uyarılarda bulundukları ve hakem hastanelere sevk edilmeleri halinde neler yapmaları gerektiği yönünde bilgiler verdikleri kaydedildi.
Operasyonda yapılan aramalarda ise usulsüz rapor çıkartmak için kullanıldığı düşünülen çok sayıda evrak, sağlık raporu, doktor kaşesi, kimlik, kredi kartı, isim listesi ve kayıt defteri ve örgütün ele başı Veli E.’ye ait kartvizit ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların çeşitli suçlardan sabıka kayıtları olduğu belirtilirken, usulsüz rapor çıkartan 600 şahsın yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Mümtaz Şenel - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2021
DÜNYA
Hakkında 'gri pasaport' soruşturması başlatılan Yeşilova Belediyesi: Usulsüz ve kanuna aykırı bir işte yer almadık
19 Nisan 2021, 17:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала