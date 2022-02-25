https://tr.sputniknews.com/20220225/yesilcam-filmi-ah-nerede-dizi-oluyor-1054237452.html

Yeşilçam filmi 'Ah Nerede' dizi oluyor

Yeşilçam filmi 'Ah Nerede' dizi oluyor

Başrollerini Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit ve Halit Akçatepe’nin paylaştığı Yeşilçam filmi ‘Ah Nerede’ dizi oluyor. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T14:30+0300

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yeşilçam

yaşam

film

dizi

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Orhan Aksoy’un 1975 yılında izleyicilerle buluşan Yeşilçam filmi ‘Ah Nerede’ filmi dizi oluyor. Yapım şirketi Onuncu Ev, dizi uyarlaması için senaryo çalışmalarına başladı.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Sadık Şendil'in yazıp Orhan Aksoy’un 1975 yılında çektiği film, Suavi Doğan ve Kerem Çatay tarafından kurulan yapım şirketi Onuncu Ev tarafından ekrana taşınacak.Filmin yayın haklarının Orhan Aksoy ve Sadık Şendil’in varislerinden satın alınmasının ardından yapım şirketinin dizinin senaryo çalışmalarına başladığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210607/netflix-yesilcam-filmlerini-yayinlayacak-1044677097.html

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yeşilçam, film, dizi