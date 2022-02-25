https://tr.sputniknews.com/20220225/yesilcam-filmi-ah-nerede-dizi-oluyor-1054237452.html
Yeşilçam filmi 'Ah Nerede' dizi oluyor
Yeşilçam filmi 'Ah Nerede' dizi oluyor
Başrollerini Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit ve Halit Akçatepe’nin paylaştığı Yeşilçam filmi ‘Ah Nerede’ dizi oluyor. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T14:30+0300
2022-02-25T14:30+0300
2022-02-25T14:34+0300
yeşilçam
yaşam
film
dizi
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Orhan Aksoy’un 1975 yılında izleyicilerle buluşan Yeşilçam filmi ‘Ah Nerede’ filmi dizi oluyor. Yapım şirketi Onuncu Ev, dizi uyarlaması için senaryo çalışmalarına başladı.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Sadık Şendil'in yazıp Orhan Aksoy’un 1975 yılında çektiği film, Suavi Doğan ve Kerem Çatay tarafından kurulan yapım şirketi Onuncu Ev tarafından ekrana taşınacak.Filmin yayın haklarının Orhan Aksoy ve Sadık Şendil’in varislerinden satın alınmasının ardından yapım şirketinin dizinin senaryo çalışmalarına başladığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210607/netflix-yesilcam-filmlerini-yayinlayacak-1044677097.html
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yeşilçam, film, dizi
Yeşilçam filmi 'Ah Nerede' dizi oluyor
14:30 25.02.2022 (güncellendi: 14:34 25.02.2022) Abone ol
Başrollerini Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit ve Halit Akçatepe’nin paylaştığı Yeşilçam filmi ‘Ah Nerede’ dizi oluyor.
Orhan Aksoy’un 1975 yılında izleyicilerle buluşan Yeşilçam filmi ‘Ah Nerede’ filmi dizi oluyor. Yapım şirketi Onuncu Ev, dizi uyarlaması için senaryo çalışmalarına başladı.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre,
senaryosunu Sadık Şendil
'in yazıp Orhan Aksoy’un 1975 yılında çektiği film, Suavi Doğan ve Kerem Çatay tarafından kurulan yapım şirketi Onuncu Ev tarafından ekrana taşınacak.
Filmin yayın haklarının Orhan Aksoy ve Sadık Şendil’in varislerinden satın alınmasının ardından yapım şirketinin dizinin senaryo çalışmalarına başladığı belirtildi.