Zaharova: Ukrayna'dan diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle ilgili nota aldık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın dün Moskova'ya diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle ilgili nota gönderdiğini söyledi. Zaharova... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'in Moskova'yla diplomatik ilişkileri kesmesinden üzüntü duyduklarını ancak tarihin her şeyi yerli yerine koyacağını umduklarını belirtti.Zaharova, "Dün Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik ilişkilerin kesildiğine dair bildirimin yer aldığı nota aldık. Anladığınız üzere, bu bizim seçimimiz değil. Diplomatik ilişkilerin kesilmesi, Kiev hükümetinin belirli bir amaca yönelik Rusofobik politikasının mantıklı bir sonucu" dedi.Özel askeri harekatın amaçlarından birinin 'Kiev'deki kukla rejime Rusya vatandaşları da dahil barışçıl halka karşı işlediği suçların sorumluluğunu yüklemek' olduğunu vurgulayan Zaharova, harekatın Ukrayna'daki sivil nüfus için hiçbir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.Rus Dışişleri Sözcüsü konuşmasına şöyle devam etti: "(Harekatın) Amacı, 2014 yılında anayasaya aykırı devlet darbesi sonucunda iktidara gelen Kiev rejimi tarafından 8 yıl boyunca tahkire ve soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Diğer amacı da, Kiev'deki kukla rejime Rusya vatandaşları da dahil barışçıl halka karşı işlediği suçların sorumluluğunu yüklemek ve ayrıca Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmaktır."'Kiev rejimi egemenliğini yitirdi' "Mevcut iktidar, Kiev rejimi, kendilerini bu ülkenin hükümdarları ilan eden, insanların onurunu küçük düşüren ve onlarla alay eden bu kukla insanlar, egemenliğini veya Ukrayna halkının çıkarları doğrultusunda hedef koyma kabiliyetini yitirdi" diye devam eden Zaharova, "Ukrayna halkının, yabancı aktörlerin çıkarları doğrultusunda ülkeyi sömüren milliyetçi hükümetin baskısından kurtulacağını ve ulusal, dilsel veya dini ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarının hakları, özgürlükleri ve çıkarları korunarak tamamen egemen bir yaşam sürmeye başlayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.Zaharova, Rusya ve Ukrayna halklarının erdeminin Kiev'in nefretini yeneceğine inandıklarını vurguladı.ABD ve bazı Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı büyük çaplı bir dezenformasyon kampanyası yürüttüklerini, bunu kılıf olarak kullanarak Ukrayna'ya silah pompaladıklarını ve askeri eğitmenlerini gönderdiklerini, kapsamlı askeri tatbikatlar yaptıklarını anımsatan Zaharova, Batı'nın fiiliyatta Ukrayna topraklarını belirli amaçlar doğrultusunda askeri olarak asimile ettiğinin altını çizdi.'Kiev'le müzakerelerin hangi düzeyde gerçekleşeceğini konuşmak için henüz erken' Moskova'nın Kiev'le müzakere yapılması için hızlı bir şekilde heyet oluşturmaya hazır olduğunu ve bununla ilgili çalışmalara her an başlanabileceğini ancak bunun için Kiev'in sorumlu bir tavır takınması gerektiğini kaydeden Zaharova, müzakerelerin hangi düzeyde gerçekleşeceğini konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.'Olası müzakereler ışığında, harekatın hedefleri ortadan kalkmadı' Zaharova, Kiev'le olası müzakereler ışığında, Ukrayna'da başlatılan özel askeri harekattaki hedeflerin ortadan kalkmadığını, hepsinin güncelliğini koruduğunu ifade etti.

