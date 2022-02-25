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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220225/zelenskiy-putini-muzakere-masasina-davet-etti-1054237767.html
Zelenskiy, Putin'i müzakere masasına davet etti
Zelenskiy, Putin'i müzakere masasına davet etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakere masasına oturma teklifi yaptı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T14:33+0300
2022-02-25T14:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir putin
vladimir zelenskiy
rusya
müzakere
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Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabında yayınlanan görüntülü konuşmasında, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na (Vladimir Putin) bir defa daha seslenmek istiyorum: gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım” ifadelerini kullandı.
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ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, müzakere

Zelenskiy, Putin'i müzakere masasına davet etti

14:33 25.02.2022 (güncellendi: 14:51 25.02.2022)
© AP Photo / Aaron ChownVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Aaron Chown
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakere masasına oturma teklifi yaptı.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabında yayınlanan görüntülü konuşmasında, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na (Vladimir Putin) bir defa daha seslenmek istiyorum: gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım” ifadelerini kullandı.
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