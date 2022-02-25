https://tr.sputniknews.com/20220225/zelenskiy-putini-muzakere-masasina-davet-etti-1054237767.html
Zelenskiy, Putin'i müzakere masasına davet etti
Zelenskiy, Putin'i müzakere masasına davet etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakere masasına oturma teklifi yaptı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T14:33+0300
2022-02-25T14:33+0300
2022-02-25T14:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir putin
vladimir zelenskiy
rusya
müzakere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054238200_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_116dcfecaf1bdc7e94895d9ffb8b34ab.jpg
Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabında yayınlanan görüntülü konuşmasında, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na (Vladimir Putin) bir defa daha seslenmek istiyorum: gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım” ifadelerini kullandı.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054238200_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_3c261f9437336e59f9347bbc703665ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, müzakere
Zelenskiy, Putin'i müzakere masasına davet etti
14:33 25.02.2022 (güncellendi: 14:51 25.02.2022) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakere masasına oturma teklifi yaptı.
Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabında yayınlanan görüntülü konuşmasında, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na (Vladimir Putin) bir defa daha seslenmek istiyorum: gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım” ifadelerini kullandı.