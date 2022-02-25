https://tr.sputniknews.com/20220225/zelenskiy-putini-muzakere-masasina-davet-etti-1054237767.html

Zelenskiy, Putin'i müzakere masasına davet etti

Zelenskiy, Putin'i müzakere masasına davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakere masasına oturma teklifi yaptı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

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vladimir putin

vladimir zelenskiy

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müzakere

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Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabında yayınlanan görüntülü konuşmasında, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na (Vladimir Putin) bir defa daha seslenmek istiyorum: gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım” ifadelerini kullandı.

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ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, müzakere