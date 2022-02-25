https://tr.sputniknews.com/20220225/zelenskiy-ukraynada-genel-seferberlik-ilan-etti-1054217889.html

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde genel seferberlik ilan edilmesini öngören kararnameyi imzaladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T01:17+0300

2022-02-25T01:17+0300

2022-02-25T01:24+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

seferberlik

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Zelenskiy'in imzasıyla bu gece yarısından itibaren yürürlüğe giren kararnamede, "Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı nedeniyle ve devletin güvenliğinin sağlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askeri oluşumların muharebeye ve seferberliğe hazırlığının desteklenmesi amacıyla alındı" ifadelerine yer verildi.

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ukrayna, vladimir zelenskiy, seferberlik