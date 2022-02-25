https://tr.sputniknews.com/20220225/zelenskiy-ukraynada-genel-seferberlik-ilan-etti-1054217889.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde genel seferberlik ilan edilmesini öngören kararnameyi imzaladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T01:17+0300
2022-02-25T01:17+0300
2022-02-25T01:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
seferberlik
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Zelenskiy'in imzasıyla bu gece yarısından itibaren yürürlüğe giren kararnamede, "Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı nedeniyle ve devletin güvenliğinin sağlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askeri oluşumların muharebeye ve seferberliğe hazırlığının desteklenmesi amacıyla alındı" ifadelerine yer verildi.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, seferberlik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan etti
01:17 25.02.2022 (güncellendi: 01:24 25.02.2022) Abone ol
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde genel seferberlik ilan edilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Zelenskiy'in imzasıyla bu gece yarısından itibaren yürürlüğe giren kararnamede, "Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı nedeniyle ve devletin güvenliğinin sağlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askeri oluşumların muharebeye ve seferberliğe hazırlığının desteklenmesi amacıyla alındı" ifadelerine yer verildi.