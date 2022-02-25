https://tr.sputniknews.com/20220225/zeytinburnundaki-apartmandan-83-kacak-gocmen-cikti-1054244911.html
Zeytinburnu'ndaki apartmandan 83 kaçak göçmen çıktı
Zeytinburnu'ndaki apartmandan 83 kaçak göçmen çıktı
Zeytinburnu'nda bir binadaki 10 daireye yapılan operasyonda 83 kaçak göçmen yakalandı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T17:10+0300
2022-02-25T17:10+0300
2022-02-25T17:29+0300
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kaçak göçmen
polis
operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bir binaya operasyon düzenlendi.Binadaki 10 daireye kaçak göçmenlerin yurt dışına gönderilmek üzere toplandığı belirlendi. 'Şok evi' adı verilen dairelere yapılan baskında 83 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığı öğrenilirken göçmen kaçaklığıyla ilgili şüphelilerin arandığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220224/istanbulda-kacak-gocmen-operasyonu-315-kisi-yakalandi-1054183726.html
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zeytinburnu, göçmen, kaçak göçmen, polis, operasyon
Zeytinburnu'ndaki apartmandan 83 kaçak göçmen çıktı
17:10 25.02.2022 (güncellendi: 17:29 25.02.2022) Abone ol
Zeytinburnu'nda bir binadaki 10 daireye yapılan operasyonda 83 kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bir binaya operasyon düzenlendi.
Binadaki 10 daireye kaçak göçmenlerin yurt dışına gönderilmek üzere toplandığı belirlendi. 'Şok evi' adı verilen dairelere yapılan baskında 83 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçakların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığı öğrenilirken göçmen kaçaklığıyla ilgili şüphelilerin arandığı kaydedildi.