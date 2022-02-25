https://tr.sputniknews.com/20220225/zeytinburnundaki-apartmandan-83-kacak-gocmen-cikti-1054244911.html

Zeytinburnu'ndaki apartmandan 83 kaçak göçmen çıktı

Zeytinburnu'ndaki apartmandan 83 kaçak göçmen çıktı

Zeytinburnu'nda bir binadaki 10 daireye yapılan operasyonda 83 kaçak göçmen yakalandı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T17:10+0300

2022-02-25T17:10+0300

2022-02-25T17:29+0300

türkiye

zeytinburnu

göçmen

kaçak göçmen

polis

operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bir binaya operasyon düzenlendi.Binadaki 10 daireye kaçak göçmenlerin yurt dışına gönderilmek üzere toplandığı belirlendi. 'Şok evi' adı verilen dairelere yapılan baskında 83 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığı öğrenilirken göçmen kaçaklığıyla ilgili şüphelilerin arandığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220224/istanbulda-kacak-gocmen-operasyonu-315-kisi-yakalandi-1054183726.html

türkiye

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zeytinburnu, göçmen, kaçak göçmen, polis, operasyon