https://tr.sputniknews.com/20220225/zonguldakta-ruhsatsiz-maden-ocaginda-gocuk--1054249259.html
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T19:25+0300
2022-02-25T19:25+0300
2022-02-25T19:25+0300
türkiye
maden
zonguldak
ruhsat
göçük
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Göçük altında 2 kişinin kaldığını değerlendiren ekipler çalışma başlattı.
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maden, zonguldak, ruhsat, göçük
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göçük altında 2 kişinin kaldığını değerlendiren ekipler çalışma başlattı.