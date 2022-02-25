https://tr.sputniknews.com/20220225/zonguldakta-ruhsatsiz-maden-ocaginda-gocuk--1054249259.html

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T19:25+0300

2022-02-25T19:25+0300

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türkiye

maden

zonguldak

ruhsat

göçük

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Göçük altında 2 kişinin kaldığını değerlendiren ekipler çalışma başlattı.

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maden, zonguldak, ruhsat, göçük