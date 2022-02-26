https://tr.sputniknews.com/20220226/abd-hazine-bakanligindan-putin-ve-lavrova-yaptirim-1054256694.html

ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrov'a yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrov'a yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik... 26.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-26T03:58+0300

2022-02-26T03:58+0300

2022-02-26T03:59+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla koordineli olarak, 'Ukrayna'ya yönelik saldırının mimarlarına' yaptırım uyguladığı ifade edildi.Alınan yaptırım kararlarıyla 'Rusya'ya benzeri görülmemiş diplomatik ve ekonomik maliyetler yüklediği' savunulan açıklamada, bunların Rusya'yı finansal sistemden ve uluslararası toplumdan daha da izole ettiği ileri sürüldü.Açıklamada, "Başkan Putin ve Bakan Lavrov, Rusya'nın demokratik egemen bir devlet olan Ukrayna'yı sebepsiz ve hukuksuz bir şekilde işgal etmesinden doğrudan sorumludur" ifadesi yer aldı.Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov da yaptırım listesindeAçıklamada, Putin ve Lavrov'un yanı sıra Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin de yaptırım listesine eklendiği bildirildi.Bakanlığın açıklamasında, yaptırım uygulanacak üyeler arasında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Sergei Naryshkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.ABD Dışişleri Bakanlığının da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov'a yaptırım uygulayacağı belirtilen açıklamada, yaptırım listesine alınan isimlerin ABD'de veya ABD'li kişilerin mülkiyeti ya da kontrolündeki tüm varlıklarına bloke koyulacağı kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Ukrayna halkına yönelik vahşi ve sebepsiz saldırılar nedeniyle Putin'e maliyet yüklemeye devam ettiğini belirtti.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu nedeniyle 'ciddi bir ekonomik ve diplomatik bedel ödemesini sağlamak için ABD'nin uluslararası müttefikleriyle birleştiğini' söyleyen Yellen, "Gerekirse, dünya sahnesindeki korkunç davranışı nedeniyle Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220224/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-rusyayi-yaptirimlarla-yenemezsiniz-1054216496.html

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