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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220226/abd-hazine-bakanligindan-putin-ve-lavrova-yaptirim-1054256694.html
ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrov'a yaptırım
ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrov'a yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik... 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T03:58+0300
2022-02-26T03:59+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
yaptırım
abd hazine bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla koordineli olarak, 'Ukrayna'ya yönelik saldırının mimarlarına' yaptırım uyguladığı ifade edildi.Alınan yaptırım kararlarıyla 'Rusya'ya benzeri görülmemiş diplomatik ve ekonomik maliyetler yüklediği' savunulan açıklamada, bunların Rusya'yı finansal sistemden ve uluslararası toplumdan daha da izole ettiği ileri sürüldü.Açıklamada, "Başkan Putin ve Bakan Lavrov, Rusya'nın demokratik egemen bir devlet olan Ukrayna'yı sebepsiz ve hukuksuz bir şekilde işgal etmesinden doğrudan sorumludur" ifadesi yer aldı.Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov da yaptırım listesindeAçıklamada, Putin ve Lavrov'un yanı sıra Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin de yaptırım listesine eklendiği bildirildi.Bakanlığın açıklamasında, yaptırım uygulanacak üyeler arasında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Sergei Naryshkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.ABD Dışişleri Bakanlığının da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov'a yaptırım uygulayacağı belirtilen açıklamada, yaptırım listesine alınan isimlerin ABD'de veya ABD'li kişilerin mülkiyeti ya da kontrolündeki tüm varlıklarına bloke koyulacağı kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Ukrayna halkına yönelik vahşi ve sebepsiz saldırılar nedeniyle Putin'e maliyet yüklemeye devam ettiğini belirtti.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu nedeniyle 'ciddi bir ekonomik ve diplomatik bedel ödemesini sağlamak için ABD'nin uluslararası müttefikleriyle birleştiğini' söyleyen Yellen, "Gerekirse, dünya sahnesindeki korkunç davranışı nedeniyle Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220224/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-rusyayi-yaptirimlarla-yenemezsiniz-1054216496.html
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abd, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, yaptırım, abd hazine bakanlığı

ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrov'a yaptırım

03:58 26.02.2022 (güncellendi: 03:59 26.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla koordineli olarak, 'Ukrayna'ya yönelik saldırının mimarlarına' yaptırım uyguladığı ifade edildi.
Alınan yaptırım kararlarıyla 'Rusya'ya benzeri görülmemiş diplomatik ve ekonomik maliyetler yüklediği' savunulan açıklamada, bunların Rusya'yı finansal sistemden ve uluslararası toplumdan daha da izole ettiği ileri sürüldü.
Açıklamada, "Başkan Putin ve Bakan Lavrov, Rusya'nın demokratik egemen bir devlet olan Ukrayna'yı sebepsiz ve hukuksuz bir şekilde işgal etmesinden doğrudan sorumludur" ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov da yaptırım listesinde

Açıklamada, Putin ve Lavrov'un yanı sıra Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin de yaptırım listesine eklendiği bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında, yaptırım uygulanacak üyeler arasında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Sergei Naryshkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığının da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov'a yaptırım uygulayacağı belirtilen açıklamada, yaptırım listesine alınan isimlerin ABD'de veya ABD'li kişilerin mülkiyeti ya da kontrolündeki tüm varlıklarına bloke koyulacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Ukrayna halkına yönelik vahşi ve sebepsiz saldırılar nedeniyle Putin'e maliyet yüklemeye devam ettiğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu nedeniyle 'ciddi bir ekonomik ve diplomatik bedel ödemesini sağlamak için ABD'nin uluslararası müttefikleriyle birleştiğini' söyleyen Yellen, "Gerekirse, dünya sahnesindeki korkunç davranışı nedeniyle Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.
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