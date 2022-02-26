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https://tr.sputniknews.com/20220226/adanadaki-kargoda-kavurma-arasi-marihuana-1054261322.html
Adana'da 11 kg kavurma arası marihuana ele geçirildi
Adana'da 11 kg kavurma arası marihuana ele geçirildi
Adana’da kargoya verilen kavurma kolilerine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuana çıktı. 26.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
marihuana
dedektör
adana
operasyon
narkotik
köpek
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Adana il emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri, bir kişinin kargoya verdiği kolide uyuşturucu tespit etti.Ekipler, Sarıçam ilçesindeki kargo dağıtım merkezini narkotik dedektör köpeği Oscar’la aradı.Köpeğin tepki verdiği kolide, kavurmaların içine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuanaya el kondu.Narkotik ekipleri, uyuşturucuyu kargoya verdiği öne sürülen Bayram G.’yi (32) Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeyken durdurdu. Uyuşturucuyu İstanbul’a göndermek üzere kargoya verdiği ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
türkiye
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marihuana, dedektör, adana, operasyon, narkotik, köpek

Adana'da 11 kg kavurma arası marihuana ele geçirildi

15:29 26.02.2022 (güncellendi: 15:31 26.02.2022)
© AAAdana’da kargoya verilen kavurma kolilerine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuana çıktı
Adana’da kargoya verilen kavurma kolilerine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuana çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
© AA
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Adana’da kargoya verilen kavurma kolilerine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuana çıktı.
Adana il emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri, bir kişinin kargoya verdiği kolide uyuşturucu tespit etti.

Ekipler, Sarıçam ilçesindeki kargo dağıtım merkezini narkotik dedektör köpeği Oscar’la aradı.
Köpeğin tepki verdiği kolide, kavurmaların içine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuanaya el kondu.
Narkotik ekipleri, uyuşturucuyu kargoya verdiği öne sürülen Bayram G.’yi (32) Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeyken durdurdu. Uyuşturucuyu İstanbul’a göndermek üzere kargoya verdiği ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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