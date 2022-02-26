https://tr.sputniknews.com/20220226/adanadaki-kargoda-kavurma-arasi-marihuana-1054261322.html
Adana'da 11 kg kavurma arası marihuana ele geçirildi
Adana'da 11 kg kavurma arası marihuana ele geçirildi
Adana’da kargoya verilen kavurma kolilerine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuana çıktı. 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T15:29+0300
2022-02-26T15:29+0300
2022-02-26T15:31+0300
türkiye
marihuana
dedektör
adana
operasyon
narkotik
köpek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1054261297_12:0:504:277_1920x0_80_0_0_53de39b6d16142dd6925344453c692bc.png
Adana il emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri, bir kişinin kargoya verdiği kolide uyuşturucu tespit etti.Ekipler, Sarıçam ilçesindeki kargo dağıtım merkezini narkotik dedektör köpeği Oscar’la aradı.Köpeğin tepki verdiği kolide, kavurmaların içine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuanaya el kondu.Narkotik ekipleri, uyuşturucuyu kargoya verdiği öne sürülen Bayram G.’yi (32) Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeyken durdurdu. Uyuşturucuyu İstanbul’a göndermek üzere kargoya verdiği ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1054261297_73:0:442:277_1920x0_80_0_0_fc1feb4d76931a72208bec992ab95e10.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marihuana, dedektör, adana, operasyon, narkotik, köpek
Adana'da 11 kg kavurma arası marihuana ele geçirildi
15:29 26.02.2022 (güncellendi: 15:31 26.02.2022) Abone ol
Adana’da kargoya verilen kavurma kolilerine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuana çıktı.
Adana il emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri, bir kişinin kargoya verdiği kolide uyuşturucu tespit etti.
Ekipler, Sarıçam ilçesindeki kargo dağıtım merkezini narkotik dedektör köpeği Oscar’la aradı.
Köpeğin tepki verdiği kolide, kavurmaların içine gizlenmiş 11 kilo 250 gram marihuanaya el kondu.
Narkotik ekipleri, uyuşturucuyu kargoya verdiği öne sürülen Bayram G.’yi (32) Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeyken durdurdu. Uyuşturucuyu İstanbul’a göndermek üzere kargoya verdiği ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.