https://tr.sputniknews.com/20220226/alkollu-hasta-hemsireyi-darp-etti-1054267289.html

Alkollü hasta hemşireyi darp etti

Alkollü hasta hemşireyi darp etti

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, acil serviste görevli bir hemşirenin alkollü hasta tarafından darbedildiğini, olayla ilgili adli süreç... 26.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-26T23:58+0300

2022-02-26T23:58+0300

2022-02-26T23:58+0300

türkiye

giresun

sağlıkta şiddet

hemşire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1043772518_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c036691f918d7922121c9c0a7faa57ef.jpg

Bulut, İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabaha karşı alkollü olarak Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir şahıs, tedavisi bittikten sonra acil serviste görevli hemşire hanıma saldırarak darbetmiştir." ifadesini kullandı.Saldırıyı kınadıklarını belirten Bulut, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını belirtti.Bulut, tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı bulduklarını vurgulayarak, adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

türkiye

giresun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

giresun, sağlıkta şiddet, hemşire