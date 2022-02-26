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Ankara'da doğalgazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Ankara'da doğalgazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan Döndü Batmaz ve 2 çocuğu, doğalgaz sızıntısı nedeniyle öldü. Cesetler otopsi için Adli... 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T12:05+0300
2022-02-26T12:05+0300
türkiye
doğalgaz
ankara
itfaiye
zehirlenme
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğalgazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü. Güçlükaya Mahallesi, Eleşkirt Sokak'taki 3 katlı Emek Apartmanı'nda oturan bir kişinin doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmesiyle bölgeye 112 Acil Servis, polis ve Başkent Doğalgaz ekipleri geldi. Binada yapılan incelemede ikinci katta yaşayan Döndü Batmaz'ın (34) oturduğu daireden gaz sızıntısının geldiği tespit edildi.Dairenin kapısını uzun süre açan olmayınca da itfaiye ekipleri eve girdi. Ekipler, Döndü Batmaz ile çocukları Özkan (11) ve Umut Batmaz'ı (5) evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, anne Batmaz ile iki çocuğunun öldüğünü belirledi.Doğalgazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve çocuklarının cenazeleri, olay yeri inceleme incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ailenin 3 gün önce Sivas'tan Ankara'ya taşındıkları öğrenildi.Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.
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doğalgaz, ankara, itfaiye, zehirlenme

Ankara'da doğalgazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü

12:05 26.02.2022
© AAAnkara'da doğalgaz zehirlenmesi
Ankara'da doğalgaz zehirlenmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
© AA
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan Döndü Batmaz ve 2 çocuğu, doğalgaz sızıntısı nedeniyle öldü. Cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğalgazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu öldü. Güçlükaya Mahallesi, Eleşkirt Sokak'taki 3 katlı Emek Apartmanı'nda oturan bir kişinin doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmesiyle bölgeye 112 Acil Servis, polis ve Başkent Doğalgaz ekipleri geldi. Binada yapılan incelemede ikinci katta yaşayan Döndü Batmaz'ın (34) oturduğu daireden gaz sızıntısının geldiği tespit edildi.
Dairenin kapısını uzun süre açan olmayınca da itfaiye ekipleri eve girdi. Ekipler, Döndü Batmaz ile çocukları Özkan (11) ve Umut Batmaz'ı (5) evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, anne Batmaz ile iki çocuğunun öldüğünü belirledi.

Doğalgazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve çocuklarının cenazeleri, olay yeri inceleme incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ailenin 3 gün önce Sivas'tan Ankara'ya taşındıkları öğrenildi.
Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.
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