https://tr.sputniknews.com/20220226/belcikada-enflasyon-39-yilin-rekorunu-kirdi-1054260464.html

Belçika'da enflasyon 39 yılın rekorunu kırdı

Belçika'da enflasyon 39 yılın rekorunu kırdı

Belçika'da şubat ayında enflasyon yüzde 8.04'le 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. 26.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-26T14:19+0300

2022-02-26T14:19+0300

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belçika

doğalgaz

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Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin şubat ayı enflasyon verilerini yayımladı.Verilere göre, Belçika'da ocak ayında yüzde 7.59 olan enflasyon, şubatta yüzde 8.04'e çıktı.Böylece, Belçika'da enflasyon oranı 1983 yılı mart ayından bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.Belçika'da en son 39 yıl önce enflasyon yüzde 8.92 seviyesinde ölçülmüştü.Ülkede, çekirdek enflasyon ise şubatta yüzde 3.28'e yükseldi.Şubat ayında en önemli fiyat artışları akaryakıt, elektrik, alkollü içecekler, sebze, meyve, kalorifer yakıtı, çiçek, balık ve deniz ürünlerinde gerçekleşti.Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu.Enerjideki fiyat artış oranı yüzde 60.99'u buldu. Enerji ürünlerinin şubat ayı enflasyonuna katkısı da yüzde 5.03 düzeyinde gerçekleşti.Belçika'da şubat ayında 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 72.8, doğalgaz fiyatları yüzde 138.3 ve kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 57.6 arttı.

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ekonomi, belçika, doğalgaz