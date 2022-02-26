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CANLI | BM Genel Sekreteri: Liderlerin diyalog ve barışa yönelmeleri gerekiyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220226/bm-genel-sekreteri-guterres-bm-savasi-durdurmak-icin-ugrasti-ama-bu-amaca-ulasamadi-1054257155.html
BM Genel Sekreteri Guterres: BM savaşı durdurmak için uğraştı ama bu amaca ulaşamadı
BM Genel Sekreteri Guterres: BM savaşı durdurmak için uğraştı ama bu amaca ulaşamadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kınanması teklifiyle toplanan Güvenlik Konseyi'nin ardından... 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T05:42+0300
2022-02-26T05:42+0300
ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
ukrayna krizi
ukrayna
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'ta, Rusya'nın kınama kararının kabulünü veto ettiği Güvenlik Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "BM savaşı durdurmak için uğraştı ama bugün bu amaca ulaşamadı" dedi.Guterres, "Asla pes etmemeliyiz, barışa bir şans daha vermeliyiz. Liderlerin diyalog ve barışa yönelmeleri, askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ukrayna'da insani ihtiyaçların her geçen saat arttığına vurgu yapan Genel Sekreter, en az 100 bin Ukraynalı'nın evini terk ettiği ve birçoğunun komşu ülkelere kaçtığını belirtti.Ukrayna Kriz Koordinatörü atamasını açıkladıBM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın kınama kararının kabulünü veto ettiği, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin çekimser kaldığı Güvenlik Konseyi toplantısının hemen ardından Ukrayna'daki krizin yönetimi için koordinatör atadığını duyurdu.Genel Sekreter, "Yanıtımızı güçlendirmek için bugün Amin Awad'ı BM Ukrayna Kriz Koordinatörü olarak atadığımı duyuruyorum." ifadesine yer verdi.Guterres ayrıca, Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki Rus saldırısı için kınama kararı alınamamasının BM'nin dünya barışı ve insanlık için ortaya koyduğu diğer çabaları gölgelememesi gerektiğine değindi.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bürosu Direktörü olarak ortaya koyduğu çalışmalarla bilinen Awad, bir gün önce açıklanan 20 milyon doların üzerindeki BM yardımlarının Ukrayna'daki acil ihtiyaçlar için koordinasyonunu sağlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220226/rusya-bmgknin-ukrayna-tasarisini-veto-etti-1054255302.html
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birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, ukrayna krizi, ukrayna

BM Genel Sekreteri Guterres: BM savaşı durdurmak için uğraştı ama bu amaca ulaşamadı

05:42 26.02.2022
© REUTERS / CARLO ALLEGRIBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / CARLO ALLEGRI
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kınanması teklifiyle toplanan Güvenlik Konseyi'nin ardından 'askerlerin kışlalarına dönmesi' çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'ta, Rusya'nın kınama kararının kabulünü veto ettiği Güvenlik Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "BM savaşı durdurmak için uğraştı ama bugün bu amaca ulaşamadı" dedi.
Guterres, "Asla pes etmemeliyiz, barışa bir şans daha vermeliyiz. Liderlerin diyalog ve barışa yönelmeleri, askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da insani ihtiyaçların her geçen saat arttığına vurgu yapan Genel Sekreter, en az 100 bin Ukraynalı'nın evini terk ettiği ve birçoğunun komşu ülkelere kaçtığını belirtti.

Ukrayna Kriz Koordinatörü atamasını açıkladı

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın kınama kararının kabulünü veto ettiği, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin çekimser kaldığı Güvenlik Konseyi toplantısının hemen ardından Ukrayna'daki krizin yönetimi için koordinatör atadığını duyurdu.
Genel Sekreter, "Yanıtımızı güçlendirmek için bugün Amin Awad'ı BM Ukrayna Kriz Koordinatörü olarak atadığımı duyuruyorum." ifadesine yer verdi.
Guterres ayrıca, Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki Rus saldırısı için kınama kararı alınamamasının BM'nin dünya barışı ve insanlık için ortaya koyduğu diğer çabaları gölgelememesi gerektiğine değindi.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bürosu Direktörü olarak ortaya koyduğu çalışmalarla bilinen Awad, bir gün önce açıklanan 20 milyon doların üzerindeki BM yardımlarının Ukrayna'daki acil ihtiyaçlar için koordinasyonunu sağlayacak.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna oylaması - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
Ukrayna krizi
Rusya, BMGK'nın Ukrayna tasarısını veto etti
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