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https://tr.sputniknews.com/20220226/bm-somalide-43-milyon-kisi-kurakliktan-etkilendi-1054259332.html
BM: Somali'de 4.3 milyon kişi kuraklıktan etkilendi
BM: Somali'de 4.3 milyon kişi kuraklıktan etkilendi
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Somali'de devam eden kuraklıktan 4.3 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı. 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T12:36+0300
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dünya
somali
kuraklık
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UNDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'deki kuraklığın insanların hayatlarını olumsuz etkilediğine işaret edildi.Somali'de 4.3 milyon kişinin kuraklıktan etkilendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, kuraklık nedeniyle 540 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı ülkede acil olarak insani yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Öte yandan, BM, Somali'de kuraklıktan etkilenenlere 25 milyon dolar yardım yaptığını açıkladı.Acil durum ilan edilmiştiSomali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.
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somali, kuraklık, bm

BM: Somali'de 4.3 milyon kişi kuraklıktan etkilendi

12:36 26.02.2022
© AFP 2022 / Tony KarumbaDünya, en sıcak 5 yılını geçirdi
Dünya, en sıcak 5 yılını geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
© AFP 2022 / Tony Karumba
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Somali'de devam eden kuraklıktan 4.3 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.
UNDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'deki kuraklığın insanların hayatlarını olumsuz etkilediğine işaret edildi.
Somali'de 4.3 milyon kişinin kuraklıktan etkilendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, kuraklık nedeniyle 540 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı ülkede acil olarak insani yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Öte yandan, BM, Somali'de kuraklıktan etkilenenlere 25 milyon dolar yardım yaptığını açıkladı.

Acil durum ilan edilmişti

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.
Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.
Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.
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