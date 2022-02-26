Donbass operasyonunda üçüncü gün | Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin: Birliklerimiz ilerliyor

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararının ardından başlayan askeri harekat üçüncü gününde devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin Rus ordusuna 'dur' emri verdi ancak Ukrayna müzakereyi reddedince ordu ilerleyişine devam etti" açıklamasını yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Savunma Bakanlığını Ukrayna ordusuna 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, silah bırakan Ukrayna Sınır Muhafızlarını tahliye eden Rus gemilerinin saldırıya uğradığı belirtildi.