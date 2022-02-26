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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Donbass operasyonunda üçüncü gün | Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin: Birliklerimiz ilerliyor
Donbass operasyonunda üçüncü gün | Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin: Birliklerimiz ilerliyor
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine yönelik askeri harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin... 26.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-26T23:45+0300
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Lugansk - Donbass - Sputnik Türkiye

Donbass operasyonunda üçüncü gün | Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin: Birliklerimiz ilerliyor

17:02 26.02.2022 (güncellendi: 23:45 26.02.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine yönelik askeri harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, DHC birliklerinin birçok cephedeki kademeli savunmayı aşarak ilerlemeyi sürdürdüğünü duyurdu.
Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararının ardından başlayan askeri harekat üçüncü gününde devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin Rus ordusuna 'dur' emri verdi ancak Ukrayna müzakereyi reddedince ordu ilerleyişine devam etti" açıklamasını yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Savunma Bakanlığını Ukrayna ordusuna 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, silah bırakan Ukrayna Sınır Muhafızlarını tahliye eden Rus gemilerinin saldırıya uğradığı belirtildi.
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00:44 27.02.2022
Almanya Ulaştırma Bakanlığı, ülke hava sahasının Rus uçaklarına kapatılacağını duyurdu
Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, yaptığı açıklamada, Berlin'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasından yana olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alınması talimatını verdiğini belirtti.
00:31 27.02.2022
Alman ARD kanalı: AB, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapatacak
‘Güvenilir bir kaynağı’ dayanak gösteren ARD televizyonunun Berlin ofisinden Matthias Deiss’ın Twitter’daki açıklamasına göre, AB ülkeleri hava sahalarını Rus havayolu şirketlerine kapatıyor.
00:27 27.02.2022
Lufthansa, Rusya'ya uçuşları bir haftalığına askıya aldı
Alman Lufthansa havayolu şirketi, bir haftalığına Rusya’ya ve Rus hava sahasındaki uçuşlarını askıya aldı.
00:27 27.02.2022
Rusya’nın Yunanistan Büyükelçiliği de Donbass’ta hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtilen, etnik kökeni Yunan olan kişilerle ilgili taziyelerini iletti.
Açıklamada Rus Hava Kuvvetleri’nin bahsi geçen köy olan Sartan’da bulunmadığı, operasyon sırasında yerleşim yerleri, köyler, siyasi veya toplumsal altyapıların hedef alınmadığı vurgulandı.
00:11 27.02.2022
Almanya: Yaptırım uygulanan Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarılacak
Almanya hükümetinden yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılacağı duyuruldu.
Almanya Bakanlar Kurulu'na göre yaptırımlara tabi olan tüm Rus bankaları SWIFT ödeme sisteminden çıkarılacak. Bu adım gerekirse diğer bankaları da etkileyebilir. Böylelikle bu kurumların küresel faaliyetlerinin önemli ölçüde sınırlanması, mali akıştan izole edilmesi amaçlanıyor.
23:59 26.02.2022
AB Konseyi Başkanı Michel: AB, Kiev'e askeri yardımın ulaştırılması sürecini kolaylaştıracak
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AB'nin Kiev'e askeri yardımın ulaştırılması sürecini kolaylaştıracağını belirtti.
Michel, “AB savunması Ukrayna'yı desteklemek için harekete geçti. AB'den Ukrayna'ya askeri yardım ulaştırılması sürecini kolaylaştıracağız. Zafer ‘Demokratik Ukrayna’nın olacak” ifadelerini kullandı.
Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının 27 Şubat Pazar akşamı için planlandığını duyurdu.
Borrell, toplantıda Ukrayna'yı destekleyen ek önlemler ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine acil yardım paketi konularının ele alacağını kaydetti.
23:56 26.02.2022
Sputnik’e konuşan bir kaynak, ABD ve Arnavutluk’un BM Genel Kurulu’nun yarın Ukrayna konusunda özel bir oturum düzenlemesi talebinde bulunduğunu ifade etti.
23:56 26.02.2022
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birliklerinin saldırıları yüzünden 10 günde 12 kişi hayatını kaybetti
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki ofisinden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusunun saldırıları yüzünden 10 günde DHC’de 12 kişi hayatını kaybetti. Bu süre zarfında 661 kez ateş açıldı, bunlardan 179’u Gorlovka, 196’sı Donetsk, 236’sı Mariupol yönüne yapıldı. Bu saldırıların 489’u sırasında ağır silah kullanıldı. Toplamda 7 bin 492 mühimmat fırlatıldı, Toçka-U taktik füze sistemleri de kullanılan silahlar arasında.
Ayrıca 14 günde 195 konut, 5’i sağlık kuruluşu, 10’u eğitim kurumu, 7’si kritik önem taşıyan altyapı, su, gaz ve elektrik tedarik tesisi olmak üzere 110 sivil altyapı tesisi zarar gördü.
23:54 26.02.2022
Lviv Belediye Başkanı, molotof kokteyllerini ‘Bandera-smootie’ olarak nitelendirerek kent sakinlerine stok yapmaları çağrısında bulundu.
23:47 26.02.2022
AB dışişleri bakanları, yarın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar görüşecek
23:37 26.02.2022
Ukrayna demiryolları, Avrupa’ya giden kargo güzergahlarını Rusya’yı pas geçecek şekilde değiştirecek
23:22 26.02.2022
Almanya, Ukrayna'ya 9 obüs vermek isteyen Estonya'ya onay verdi
Alman hükümetinin, Estonya'ya eski Doğu Almanya'nın stoklarından kalan 9 obüsü Ukrayna'ya vermesi için izin verdiği bildirildi.
Alman hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin eski Doğu Almanya ordusu stoklarından kalan 'D30' tipi 9 obüsün ve mühimmatın Ukrayna'ya verilmesi için Estonya'ya onay verdiği belirtildi.
Açıklamada, Hollanda'ya da Alman yapımı 400 tanksavarın Ukrayna'ya verilmesi için izin verildiği aktarıldı.
23:07 26.02.2022
Putin ile Aliyev, telefonla görüştü
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna’daki askeri operasyonu konuştu.
23:05 26.02.2022
Ukrayna, Belarus ve Rusya ile olan sınır kontrol noktalarını kapattı
Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkesinin Rusya ve Belarus’la olan sınırlarındaki kontrol noktalarını geçici olarak kapattığını açıkladı.
23:03 26.02.2022
Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Almanya’nın yörüngedeki ortak uzay gözlemevi Spektr-RG’deki teleskopunu kapatacağını ifade etti.
Rogozin, Roscosmos’un Rusya ve Avrupa’nın ExoMars-2022 isimli ortak projesini korumayı ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) işbirliğini sürdürmeyi istediklerini kaydetti.
Rogozin yaptırım koşullarında tutsak kalmamaları için Fransız Guyanası’ndaki Kura uzay üssündeki uzmanlarını geri çağırdıklarını ifade etti.
22:38 26.02.2022
Rusya Dışişleri: Yaptırımlar nedeniyle Rus vatandaşlarının AB ve ABD’ye vize alamayacağına ilişkin bir bilgi yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptırımlar yüzünden Rus vatandaşlarının AB ve ABD’ye vize alamayacağına ilişkin bir bilgi bulunmadığını söyledi.
Zaharova’ya göre, Rusya ile AB arasındaki temaslar resmi olarak koparılmış değil.
22:33 26.02.2022
Lukaşenko, Macron ile telefon görüşmesi yaptı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefonla Ukrayna'yı görüştüğü açıklandı.
Belarus Devlet Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Lukaşenko ve Macron görüşmelerinde Belarus’un Ukrayna krizi konusundaki tutumu ve yerinin yanı sıra Avrupa’nın geleceği ile Belarus-Rusya ilişkilerini konuştu.
Lukaşenko ayrıca ülkesine nükleer silah konuşlandırılacağı iddialarını da yalanladı.
22:32 26.02.2022
Ukrayna’da parlamentodaki Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisinin Eş Başkanı Yuriy Boyko, Ukrayna ile Rusya arasında derhal müzakerelerin başlaması gerektiğini, partisinin buna yardıma hazır olduğunu söyledi.
Boyko, “Savaşın durdurulmasının tek yolu müzakere” dedi.
22:31 26.02.2022
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne göre Ukrayna ordusu yine Donetsk kenti ve Gorlovka yerleşim birimine 82 ve 122 milimetre kalibrelik havan mermileriyle saldırdı.
Ukrayna ordusunun Donetsk’e gerçekleştirdiği saldırılar sırasında ayrıca 14 yaşında bir kız çocuğu da yaralandı.
Gerçekleştirilen başka saldırılarda da depolar, ısıtma tesisi ve trafo merkezleri zarar gördü. Bir apartman dairesinin de saldırılardan etkilendiği bildirildi.
22:30 26.02.2022
Moldova Dışişleri: AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun yaklaşık 300 personeli tahliye edilerek ülkelerine gönderildi
Moldova Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) özel gözlem misyonunun yaklaşık 300 personeli, bugün Ukrayna’dan Moskova’ya tahliye edildi ve bu kişiler daha sonra ülkelerine gönderildi.
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