Donbass operasyonunda üçüncü gün | Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin: Birliklerimiz ilerliyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna birliklerinin saldırıları yüzünden 10 günde 12 kişi hayatını kaybetti

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki ofisinden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusunun saldırıları yüzünden 10 günde DHC’de 12 kişi hayatını kaybetti. Bu süre zarfında 661 kez ateş açıldı, bunlardan 179’u Gorlovka, 196’sı Donetsk, 236’sı Mariupol yönüne yapıldı. Bu saldırıların 489’u sırasında ağır silah kullanıldı. Toplamda 7 bin 492 mühimmat fırlatıldı, Toçka-U taktik füze sistemleri de kullanılan silahlar arasında.

Ayrıca 14 günde 195 konut, 5’i sağlık kuruluşu, 10’u eğitim kurumu, 7’si kritik önem taşıyan altyapı, su, gaz ve elektrik tedarik tesisi olmak üzere 110 sivil altyapı tesisi zarar gördü.