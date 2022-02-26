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İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'den zam tepkisi: Gelirimiz akaryakıt maliyetini karşılamıyor
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'den zam tepkisi: Gelirimiz akaryakıt maliyetini karşılamıyor
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, akaryakıtta 1.5 liranın üzerindeki zamma tepki gösterdi. Bilgili, "Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir sadece akaryakıt... 26.02.2022, Sputnik Türkiye
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) duyurulan benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam; dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Uygulanacak yeni zamların ardından İstanbul'da satılan benzinin litresi 16.76 liraya, motorinin litresi ise 16.99 liraya yükseldi.Son bir ayda gelen zamlarla benzinin litre fiyatındaki 4.41 liralık artış 16 milyonluk nüfuslu İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti veren İETT'yi olumsuz etkiledi.İETT Genel Müdürü Alper Bilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zamlara tepki gösterdi. Bilgili yaptığı paylaşımda yardım çağrısı anlamına gelen 'SOS' görselini de koyarak “Motorin bugün 17 lira oldu. Son iki ayda akaryakıt fiyatları yüzde 50 arttı. Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir, sadece akaryakıt maliyetini bile karşılayamaz duruma geldi” dedi
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İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'den zam tepkisi: Gelirimiz akaryakıt maliyetini karşılamıyor

13:34 26.02.2022
© DHAotobüs - iett - maske
otobüs - iett - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
© DHA
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İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, akaryakıtta 1.5 liranın üzerindeki zamma tepki gösterdi. Bilgili, "Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir sadece akaryakıt maliyetini bile karşılayamaz duruma geldi" dedi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) duyurulan benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam; dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Uygulanacak yeni zamların ardından İstanbul'da satılan benzinin litresi 16.76 liraya, motorinin litresi ise 16.99 liraya yükseldi.
Son bir ayda gelen zamlarla benzinin litre fiyatındaki 4.41 liralık artış 16 milyonluk nüfuslu İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti veren İETT'yi olumsuz etkiledi.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zamlara tepki gösterdi. Bilgili yaptığı paylaşımda yardım çağrısı anlamına gelen 'SOS' görselini de koyarak “Motorin bugün 17 lira oldu. Son iki ayda akaryakıt fiyatları yüzde 50 arttı. Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir, sadece akaryakıt maliyetini bile karşılayamaz duruma geldi” dedi
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