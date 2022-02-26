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https://tr.sputniknews.com/20220226/melih-gokcek-balmumu-heykeliyle-video-cekti-hawking-tebdil-i-mekn-yapip-turkiyeye-gelmis-1054258928.html
Melih Gökçek, balmumu heykeliyle video çekti: Hawking tebdil-i mekân yapıp Türkiye'ye gelmiş
Melih Gökçek, balmumu heykeliyle video çekti: Hawking tebdil-i mekân yapıp Türkiye'ye gelmiş
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabı Twitter’den paylaştığı Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle video dikkati çekti 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T11:48+0300
2022-02-26T11:49+0300
türkiye
melih gökçek
stephen hawking
balmumu heykel
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Gökçek "Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekân yapıp Türkiye ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum… Gıkı çıkmadı…" notuyla yayımladığı videoda Hawking’in balmumu heykeline şunları şöylüyor:“Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi. Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun. Hadi bakalım."
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melih gökçek, stephen hawking, balmumu heykel

Melih Gökçek, balmumu heykeliyle video çekti: Hawking tebdil-i mekân yapıp Türkiye'ye gelmiş

11:48 26.02.2022 (güncellendi: 11:49 26.02.2022)
© AAMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
© AA
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabı Twitter’den paylaştığı Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle video dikkati çekti
Gökçek "Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekân yapıp Türkiye ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum… Gıkı çıkmadı…" notuyla yayımladığı videoda Hawking’in balmumu heykeline şunları şöylüyor:

“Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi. Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun. Hadi bakalım."
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