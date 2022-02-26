Melih Gökçek, balmumu heykeliyle video çekti: Hawking tebdil-i mekân yapıp Türkiye'ye gelmiş
11:48 26.02.2022 (güncellendi: 11:49 26.02.2022)
© AAMelih Gökçek
© AA
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabı Twitter’den paylaştığı Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle video dikkati çekti
Gökçek "Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekân yapıp Türkiye ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum… Gıkı çıkmadı…" notuyla yayımladığı videoda Hawking’in balmumu heykeline şunları şöylüyor:
“Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi. Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun. Hadi bakalım."
“Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi. Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun. Hadi bakalım."
Melih Gökçek, Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle video çekti: Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi? Bak, ölüm hepimize hak. Bak, susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına https://t.co/EcyZ6xdxpD pic.twitter.com/ASOy761zcY— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 26, 2022