https://tr.sputniknews.com/20220226/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-ile-gorustu-1054266130.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. 26.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-26T22:05+0300

2022-02-26T22:05+0300

2022-02-26T22:05+0300

ukrayna krizi

hulusi akar

aleksey reznikov

telefon görüşmesi

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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi.Telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.

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hulusi akar, aleksey reznikov, telefon görüşmesi