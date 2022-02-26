https://tr.sputniknews.com/20220226/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-ile-gorustu-1054266130.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T22:05+0300
2022-02-26T22:05+0300
2022-02-26T22:05+0300
ukrayna krizi
hulusi akar
aleksey reznikov
telefon görüşmesi
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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi.Telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.
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hulusi akar, aleksey reznikov, telefon görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi.
Telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.