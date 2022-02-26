https://tr.sputniknews.com/20220226/ortayli-bogazlari-kapatma-diye-bir-statumuz-yok-montroyu-kendimiz-ihlal-etmis-oluruz-1054258471.html
Ortaylı: Boğazları kapatma diye bir statümüz yok, Montrö'yü kendimiz ihlal etmiş oluruz
Ortaylı: Boğazları kapatma diye bir statümüz yok, Montrö'yü kendimiz ihlal etmiş oluruz
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ukrayna'nın Türkiye'ye yönelik Montrö talebiyle ilgili olarak "Karadeniz ülkeleri kendi limanlarına dönmek şartıyla... 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T10:55+0300
2022-02-26T10:55+0300
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Tarihçi İlber Ortaylı, katıldığı televizyon programında Rusya'nın Donbass operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, "Çok NATO'cu, çok Amerikancı görüşler demode şeylerdir. Bu gibi tiplere 'Siz hala büyükannenizin siyasetiyle mi gidiyorsunuz?' demek lazım" ifadelerini kullandı.Habertürk yayınında konuşan Ortaylı, "Montrö bizim için çok önemli" diyerek, Ukrayna'nın Türkiye'ye yönelik 'Boğazları kapatma' talebiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Karadeniz ülkeleri kendi limanlarına dönmek şartıyla girer çıkar, buna deniz kuvvetleri dahil. Bizim boğazları kapatma diye bir statümüz yok, bunu tabii tutuşan Ukrayna söylüyor ama bu mümkün değil. Buna itaatsizlik halinde ciddi bir şekilde Montrö'yü kendimiz ihlal etmiş oluruz. Montrö ile Türkiye'ye güvenilir bir bekçilik veriliyor. Dışişleri bakanımız da, 'Biz Montrö'yü burada kullanamayız" dedi. Bunlar Karadeniz'in taraf devletleri, kimsenin geçişini engelleyemeyiz.'"
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ilber ortaylı, montrö, montrö boğazlar sözleşmesi, ukrayna, türkiye, rusya
Ortaylı: Boğazları kapatma diye bir statümüz yok, Montrö'yü kendimiz ihlal etmiş oluruz
10:55 26.02.2022 (güncellendi: 11:04 26.02.2022) Abone ol
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ukrayna'nın Türkiye'ye yönelik Montrö talebiyle ilgili olarak "Karadeniz ülkeleri kendi limanlarına dönmek şartıyla girer çıkar, buna deniz kuvvetleri dahil. Bizim boğazları kapatma diye bir statümüz yok" açıklamasında bulundu.
Tarihçi İlber Ortaylı, katıldığı televizyon programında Rusya'nın Donbass operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ortaylı, "Çok NATO'cu, çok Amerikancı görüşler demode şeylerdir. Bu gibi tiplere 'Siz hala büyükannenizin siyasetiyle mi gidiyorsunuz?' demek lazım" ifadelerini kullandı.
Habertürk yayınında konuşan Ortaylı, "Montrö bizim için çok önemli" diyerek, Ukrayna'nın Türkiye'ye yönelik 'Boğazları kapatma' talebiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Karadeniz ülkeleri kendi limanlarına dönmek şartıyla girer çıkar, buna deniz kuvvetleri dahil. Bizim boğazları kapatma diye bir statümüz yok, bunu tabii tutuşan Ukrayna söylüyor ama bu mümkün değil. Buna itaatsizlik halinde ciddi bir şekilde Montrö'yü kendimiz ihlal etmiş oluruz. Montrö ile Türkiye'ye güvenilir bir bekçilik veriliyor. Dışişleri bakanımız da, 'Biz Montrö'yü burada kullanamayız" dedi. Bunlar Karadeniz'in taraf devletleri, kimsenin geçişini engelleyemeyiz.'"