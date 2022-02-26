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https://tr.sputniknews.com/20220226/putin-ile-pasinyan-karabag-anlasmalarinin-uygulanmasi-konusunu-gorustu-1054267103.html
Putin ile Paşinyan, Karabağ anlaşmalarının uygulanması konusunu görüştü
Putin ile Paşinyan, Karabağ anlaşmalarının uygulanması konusunu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri duyuruldu. 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T23:50+0300
2022-02-27T00:38+0300
dünya
nikol paşinyan
rusya
vladimir putin
ermenistan
azerbaycan
karabağ
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Kremlin’den yapılan açıklamada, liderlerin Karabağ anlaşmalarının uygulanması ve ikili gündemdeki bazı güncel konulara ele aldıkları kaydedildi.Açıklamada, “Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin Dağlık Karabağ'a ilişkin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması konuları da dahil olmak üzere Dağlık Karabağ'a ilişkin üçlü bildirilerde yer alan anlaşmaların uygulanmasının pratik yönleriyle ilgili konularda görüş alışverişine devam edildi” ifadeleri kullanıldı.Ermenistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada ise, Başbakanı Nikol Paşinyan’ın nisan ayında Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
rusya
ermenistan
azerbaycan
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nikol paşinyan, rusya, vladimir putin, ermenistan, azerbaycan, karabağ

Putin ile Paşinyan, Karabağ anlaşmalarının uygulanması konusunu görüştü

23:50 26.02.2022 (güncellendi: 00:38 27.02.2022)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Fotoğraf bankasına girPutin ve Paşinyan
Putin ve Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri duyuruldu.
Kremlin’den yapılan açıklamada, liderlerin Karabağ anlaşmalarının uygulanması ve ikili gündemdeki bazı güncel konulara ele aldıkları kaydedildi.
Açıklamada, “Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin Dağlık Karabağ'a ilişkin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması konuları da dahil olmak üzere Dağlık Karabağ'a ilişkin üçlü bildirilerde yer alan anlaşmaların uygulanmasının pratik yönleriyle ilgili konularda görüş alışverişine devam edildi” ifadeleri kullanıldı.
Ermenistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada ise, Başbakanı Nikol Paşinyan’ın nisan ayında Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
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