https://tr.sputniknews.com/20220226/sahte-polis-kimligi-ve-basin-kartiyla-410-bin-liralik-dolandiriciliga-tutuklama-1054261124.html

Sahte polis kimliği ve basın kartıyla 410 bin liralık dolandırıcılığa tutuklama

Sahte polis kimliği ve basın kartıyla 410 bin liralık dolandırıcılığa tutuklama

Otomobilinde yapılan aramalarda sahte polis kimliği ve basın kartı bulunan Hayrettin Şişman'ın, 11 kişiyi 'kamuda işe aldırma' gibi vaatlerle 410 bin lira... 26.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-26T15:10+0300

2022-02-26T15:10+0300

2022-02-26T15:10+0300

sahte kimlik

türkiye

dolandırıcılık

basın kartı

polis

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Denizli'de, kendi adına sahte 'Türkiye Polis Gazetesi Basın' kartı ve sahte polis kimlikleri yaptırıp, kamu kurumlarındaki işlerini takip etme ve SGK borçlarını sildirme vaadiyle 11 kişiyi 410 bin lira dolandıran Hayrettin Şişman (42) yakalandı. Adliyeye sevk edilen Şişman, mahkemece tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli ve Kale ilçesinde kendi adına sahte 'Türkiye Polis Gazetesi Basın' kartı ve polis kimlikleri yaptırarak 'devlet büyükleri, üst düzey bürokrat ve emniyet müdürlerini tanıdığını' söyleyen dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. 11 kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, 24 Şubat'ta, Kale'de Hayrettin Şişman'ı yakalayıp gözaltına aldı.Şişman'ın üzerinde ve otomobilinde yapılan aramalarda ise sahte polis kimliği, 'Türkiye Polis Gazetesi Basın' yazılı 12 sahte tanıtım kartı, 'Uluslararası İnternet Yayıncıları Basın' yazılı sahte görev kartı, sahte yetki belgesi, 'basın' yazılı sahte araç kartları, 10 imitasyon bilezik, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kelepçe ele geçirildi.Hayrettin Şişman'ın, 11 kişiyi kamu kurumlarında işe aldıracağı, kamu kurumlarındaki işlerini takip ederek çözeceği ve SGK borçlarını sildireceği gibi vaatlerde bulunarak 410 bin lira dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şişman, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkemece tutuklandı.

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sahte kimlik, dolandırıcılık, basın kartı, polis