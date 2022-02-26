https://tr.sputniknews.com/20220226/tobb-baskani-turk-tirlarinin-ve-ihracatimizin-olumsuz-etkilenmemesi-icin-kriz-masasi-olusturduk-1054263068.html

TOBB Başkanı: Türk TIR'larının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi için 'kriz masası' oluşturduk

TOBB Başkanı: Türk TIR'larının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi için 'kriz masası' oluşturduk

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk TIR'larının krizden etkilenmemesi için çalışma başlattıklarını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, "Kriz masası oluşturduk" dedi. 26.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-26T17:30+0300

2022-02-26T17:30+0300

2022-02-26T17:30+0300

ekonomi

tobb

tır şöförü

ihracat

ukrayna krizi

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna krizi nedeniyle Türk TIR'larının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi ve sorunların anlık takip edilerek çözüme kavuşturulması için bakanlıklar, ilgili kamu kurumları, yurt dışı temsilciliklerimiz ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile birlikte 'kriz masası' oluşturduk." dedi.Hisarcıklıoğlu, "Girişimlerimiz sonucu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) bölgedeki taşımacılarımızın vizesiz ve geçiş belgesiz ülkemize dönmesi için Avrupa Komisyonu ve güzergah ülkelerine çağrıda bulundu. Ülkelerin desteklerini görüyoruz. Bakanlıklarımız ve IRU’ya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220226/donbass-operasyonunda-ucuncu-gun--abdden-ukraynaya-350-milyon-dolarlik-yardim-1054262533.html

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tobb, tır şöförü, ihracat, ukrayna krizi