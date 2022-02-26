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https://tr.sputniknews.com/20220226/tobb-baskani-turk-tirlarinin-ve-ihracatimizin-olumsuz-etkilenmemesi-icin-kriz-masasi-olusturduk-1054263068.html
TOBB Başkanı: Türk TIR'larının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi için 'kriz masası' oluşturduk
TOBB Başkanı: Türk TIR'larının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi için 'kriz masası' oluşturduk
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk TIR'larının krizden etkilenmemesi için çalışma başlattıklarını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, "Kriz masası oluşturduk" dedi. 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T17:30+0300
2022-02-26T17:30+0300
ekonomi
tobb
tır şöförü
ihracat
ukrayna krizi
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna krizi nedeniyle Türk TIR'larının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi ve sorunların anlık takip edilerek çözüme kavuşturulması için bakanlıklar, ilgili kamu kurumları, yurt dışı temsilciliklerimiz ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile birlikte 'kriz masası' oluşturduk." dedi.Hisarcıklıoğlu, "Girişimlerimiz sonucu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) bölgedeki taşımacılarımızın vizesiz ve geçiş belgesiz ülkemize dönmesi için Avrupa Komisyonu ve güzergah ülkelerine çağrıda bulundu. Ülkelerin desteklerini görüyoruz. Bakanlıklarımız ve IRU’ya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220226/donbass-operasyonunda-ucuncu-gun--abdden-ukraynaya-350-milyon-dolarlik-yardim-1054262533.html
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tobb, tır şöförü, ihracat, ukrayna krizi

TOBB Başkanı: Türk TIR'larının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi için 'kriz masası' oluşturduk

17:30 26.02.2022
© AA / Metin AktasRifat Hisarcıklıoğlu
Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
© AA / Metin Aktas
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk TIR'larının krizden etkilenmemesi için çalışma başlattıklarını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, "Kriz masası oluşturduk" dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna krizi nedeniyle Türk TIR'larının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi ve sorunların anlık takip edilerek çözüme kavuşturulması için bakanlıklar, ilgili kamu kurumları, yurt dışı temsilciliklerimiz ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile birlikte 'kriz masası' oluşturduk." dedi.

Hisarcıklıoğlu, "Girişimlerimiz sonucu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) bölgedeki taşımacılarımızın vizesiz ve geçiş belgesiz ülkemize dönmesi için Avrupa Komisyonu ve güzergah ülkelerine çağrıda bulundu. Ülkelerin desteklerini görüyoruz. Bakanlıklarımız ve IRU’ya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Rusya - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
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