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Türkiye'de son 24 saatte 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. 26.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
fahrettin koca
pcr
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzde 85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı" dedi.
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türkiye’de kovid-19 salgını, fahrettin koca, pcr, vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

19:33 26.02.2022 (güncellendi: 19:40 26.02.2022)
© AATürkiye - Koronavirüs - Kovid-19
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzde 85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı" dedi.
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