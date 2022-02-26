https://tr.sputniknews.com/20220226/vana-15-ayda-50-bin-iranli-turist-geldi-1054259636.html

Van'a 1.5 ayda 50 bin İranlı turist geldi

Van'a 1.5 ayda 50 bin İranlı turist geldi

Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 2022 yılının ilk 1.5 ayında 50 bin İranlı turist Türkiye'ye giriş yaptı. 26.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-26T12:48+0300

2022-02-26T12:48+0300

2022-02-26T12:48+0300

türkiye

van

iran

turist

kapıköy

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Van’a, sınır komşusu olması nedeniyle İranlıların yoğun ilgisi sürüyor. 2022 yılının ilk 1.5 ayında 50 bin İranlı turist kente geldi.İranlıların özellikle mart ayında ülkelerindeki nevruz tatilinde kente yoğun olarak gelmesi de bekleniyor.

türkiye

van

iran

kapıköy

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van, iran, turist, kapıköy