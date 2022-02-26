https://tr.sputniknews.com/20220226/vana-15-ayda-50-bin-iranli-turist-geldi-1054259636.html
Van'a 1.5 ayda 50 bin İranlı turist geldi
Van'a 1.5 ayda 50 bin İranlı turist geldi
Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 2022 yılının ilk 1.5 ayında 50 bin İranlı turist Türkiye'ye giriş yaptı. 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T12:48+0300
2022-02-26T12:48+0300
2022-02-26T12:48+0300
türkiye
van
iran
turist
kapıköy
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Van’a, sınır komşusu olması nedeniyle İranlıların yoğun ilgisi sürüyor. 2022 yılının ilk 1.5 ayında 50 bin İranlı turist kente geldi.İranlıların özellikle mart ayında ülkelerindeki nevruz tatilinde kente yoğun olarak gelmesi de bekleniyor.
türkiye
van
iran
kapıköy
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van, iran, turist, kapıköy
Van'a 1.5 ayda 50 bin İranlı turist geldi
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Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 2022 yılının ilk 1.5 ayında 50 bin İranlı turist Türkiye'ye giriş yaptı.
Van’a, sınır komşusu olması nedeniyle İranlıların yoğun ilgisi sürüyor. 2022 yılının ilk 1.5 ayında 50 bin İranlı turist kente geldi.
İranlıların özellikle mart ayında ülkelerindeki nevruz tatilinde kente yoğun olarak gelmesi de bekleniyor.