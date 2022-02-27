https://tr.sputniknews.com/20220227/27-yasindaki-genc-umumi-tuvalette-olu-bulundu-1054270433.html
27 yaşındaki genç, umumi tuvalette ölü bulundu
27 yaşındaki genç, umumi tuvalette ölü bulundu
Konya'da, 27 yaşındaki bir genç, umumi tuvalette temizlik görevlisi tarafından ölü olarak bulundu. 27.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-27T08:22+0300
2022-02-27T08:22+0300
2022-02-27T08:22+0300
türkiye
genç
konya
ölü
tuvalet
meram
görevli
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Akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Bulgurtekke Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan umumi tuvalette akşam temizliği yapan temizlik görevlisi, tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Temizlikçi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde tuvalette hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şahsın 27 yaşındaki Kenan Tosun olduğunu tespit etti.Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220227/pendikte-kadin-cinayeti-esini-bicaklayarak-oldurdukten-sonra-intihar-etti-1054269120.html
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genç, konya, ölü, tuvalet, meram, görevli
27 yaşındaki genç, umumi tuvalette ölü bulundu
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Konya'da, 27 yaşındaki bir genç, umumi tuvalette temizlik görevlisi tarafından ölü olarak bulundu.
Akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Bulgurtekke Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan umumi tuvalette akşam temizliği yapan temizlik görevlisi, tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Temizlikçi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde tuvalette hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şahsın 27 yaşındaki Kenan Tosun olduğunu tespit etti.
Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.